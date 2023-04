Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza: "Hago las cuentas de la lechera y me las creo"

Lucas Alcaraz, técnico de la UD Ibiza, ha mostrado este viernes su pleno convencimiento en que la salvación aún es posible. En la previa del crucial desplazamiento a Tenerife de esta 36ª jornada de la LigaSmartbank, el entrenador del conjunto ibicenco ha recalcado que hay que seguir creyendo en la permanencia porque, "además del trabajo de campo" que viene realizando su equipo, están siendo "bastante firmes" en su "discurso".

"Vamos a seguir en esa misma línea. Para mí sería mucho más fácil tener un discurso para protegerte, pero no va con mi marca personal. Vamos a seguir con la misma ilusión y con la misma intensidad. Siendo conscientes de la situación, pero creyendo firmemente en que podemos gana en Tenerife. Y, a partir de ahí, mirar", ha matizado el preparador granadino de la escuadra celeste, al tiempo que, al ser peguntado sobre el estado en el que se encuentra su plantilla, ha indicado: "En mi cabeza, como yo le digo a los jugadores, mando yo. Y yo sé lo que quiero pensar. Yo lo que quiero pensar es que el equipo va a competir bien y va a conseguir el resultado en Tenerife que nos hace falta, que es una victoria. Yo tengo que hacer que ellos, que tienen que poner de 'motu propio' gran parte, que manden en sus cabezas. Y que en su cabeza esté el partido de Tenerife, más allá de lo que ha pasado antes y de lo que va a pasar en un futuro. Tenemos que focalizarnos en Tenerife y no en otra cosa que sea distinta a esa".

Con confianza y orgulloso de sus jugadores

En cuanto al escaso margen de puntos y de maniobra que le queda a la UD Ibiza para lograr acercase la permanencia en las pocas jornadas que restan para el final de la Liga y si la semana pasada se dejó pasar un tren definitivo con la derrota frente al Sporting de Gijón, Lucas Alcaraz comentó: "Lo primero que hago es las cuentas de la lechera y luego me las creo porque, cuando me las creo, vengo plenamente convencido para trabajar. Pero intento no hacerlas. Aunque cuando las hago, me las creo. Y eso me da energía".

Sobre el rival de este domingo, un Tenerife que ocupa el 14º puesto con 43 puntos, Alcaraz manifestó que es "un buen equipo".

"Lo que pasa es que en un año, a veces, por matices, estás ocho puntos arriba o abajo. Y pasas de estar en una zona intermedia a jugar el 'play-off'. yo creo que el mismo equipo, con la misma seña de identidad, compacto y que maneja bien las transiciones. Tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Pero muchas veces los detalles te hacen ganar cinco puesto en la tala o te hacen perder seis puestos. Respetando al rival y valorando su trabajo, nosotros estamos súper centrados en nuestro rendimiento y en nuestra eficacia. Eso va a ser lo que nos dé buscar la victoria, más allá de las particularidades del partido, pero pensando en qué podemos aprovechar allí", aseveró el entrenador de la UD Ibiza, antes de manifestar: "Yo he dicho en repetidas ocasiones que estoy muy orgulloso del rendimiento de los jugadores. Y sé lo que estamos exponiendo, no solo en el campo de trabajo. Porque en una sala de prensa también te puedes poner de perfil, pero nosotros estamos siendo valientes y contundentes en el discurso y no nos estamos poniendo, entre comillas, de perfil en ningún momento. Más allá de eso hay circunstancias del partido que te hacen que no consigas un resultado, pero el orgullo por el trabajo de los jugadores y por su implicación no está discutido. La seña de identidad de este equipo la tiene todo el mundo muy clara y nosotros tenemos que perseverar, si es posible, en esa idea, y ser más efectivos en tramos de partido que nos están penalizando". .