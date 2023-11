Los seguidores de una exparticipante de Supervivientes, el reality de Supervivencia de Telecinco, están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las que aseguró que había sufrido unos mareos cuando iba en coche: "Ya es preocupante", aseguró.

Se trata de Sofía Suescun, que actualmente vive una época de esplendor como influencer tras su paso por el programa de supervivencia y por la casa de Gran Hermano, ya que durante un tiempo, Sofía Suescun fue considerada como la reina de los realities de Telecinco, ya que los ganó todos.

En su publicación en redes sociales, Suescun asegura que "ya es preocupante mi nivel de mareo en coches". Y cuenta que "de repente, me he quitado la cazadora, he abierto la ventana y he sacado la cabecilla".

En otro de sus stories, la influencer afirma que "parezco una resacosa de la vida, qué verguenci". Y pregunta a sus seguidores si "alguien sabe por qué pasa esto". También cuenta que "es bajarme del coche y como si nada. No toco el móvil en el trayecto, esto ha sido ya al final (la publicación en Instagram, se entiende).

Desaparición

Sofía Suescun, en un giro sorprendente, ha pasado de ser uno de los rostros más solicitados en la televisión a desaparecer por completo debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, su presencia en cualquier programa del "Universo Sálvame" ha sido nula. Sin embargo, lejos de caer en la inactividad, la exganadora de "Gran Hermano" ha diversificado sus horizontes con una serie de proyectos. En las últimas semanas, ha colaborado en trabajos para reconocidas marcas como Netflix o Amazon Prime Video.

Cabe destacar que estas plataformas de video no buscan reclutarla como actriz, sino que buscan capitalizar su imagen. Y no es para menos, ya que Sofía Suescun se ha convertido en toda una "it girl". Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, ostenta el título de auténtica "influencer".

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía Suescun saltó a la fama en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Posteriormente, participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa", lo que la introdujo en el "Universo Sálvame". En 2018, destacó en "Supervivientes", llevándose nuevamente la victoria. Desde entonces y hasta hace unos meses, era una presencia habitual en los platós de Telecinco.