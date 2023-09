Tras revelar en 'Espejo Público' este martes la relación que durante 15 años ha mantenido con Bertín Osborne, -y de la que asegura que tiene pruebas para demostrar que no miente- Encarna Navarro ha vuelto a hablar. A pesar de que por el momento no se plantea asistir a ningún plató de televisión, sí ha hablado con el periodista Kike Calleja y le ha contado la reacción del presentador a sus declaraciones.

En conversación telefónica que el colaborador ha mostrado en 'Vamos a ver', la exconcursante de 'Operación Triunfo' se reafirma en sus palabras y asegura que mantuvo "una relación de amistad" con Bertín de 15 años en la que tuvieron "encuentros íntimos de manera intermitente en ese tiempo".

"Como dos personas adultas que somos hemos tenido nuestros encuentros siempre y cuando, quiero recalcarlo, ambos hemos estado solteros". ha desvelado, Una afirmación rotunda que deja una duda en el aire porque las fechas no encajan. Si ambos estaban sin pareja, ¿cuándo se produjeron sus encuentros si el cantante de rancheras estuvo con Fabiola Martínez desde 2001 hasta 2021?

Una supuesta relación que Encarna explica que ha decidido hacer pública porque Bertín la ha negado -aseguró que no la conocía cuando en verano se rumoreó que habría compartido cenas y salidas con una cantante de 'OT'- y de la que todavía quedan por revelarse muchos detalles.

Uno de ellos, la fecha de su último encuentro, ya lo ha contado la andaluza. Y es que como ha contado, fue en febrero y en la finca que el presentador tiene en Sevilla cuando estuvieron juntos por última vez. Una fecha en la que, por cierto, Osborne mantenía una relación con Gabriela Guillén, actualmente embarazada de seis meses del cantante

Bertín ya ha reaccionado a las declaraciones de Encarna y el mismo día que habló para 'Espejo público' -el martes- en torno a las 15:30 horas, le mandó un demoledor mensaje cuyo contenido ha desvelado Kike Calleja: "No sé como no se te cae la cara de vergüenza después de lo que has contado. Con lo bien que te hemos tratado en nuestra familia" le ha recriminado.

"Al final sois todas iguales, solo os interesa el dinero" concluía el mensaje del artista a su presunta examiga especial en el que, deja claro, está muy enfadado y no se ha tomado nada bien que Encarna haya hablado de su relación en televisión.