Ana María Aldón está más feliz que nunca. Esta tarde ha acudido a su habitual puesto de trabajo en el programa Fiesta y ha soltado varias bombas.

Y es que nueve meses después de su separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón vuelve a estar enamorada. Así lo ha confirmado la colaboradora este domingo en 'Fiesta', revelando algún detalle del hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor y de quien asegura con una sonrisa que se siente "la mujer de su vida".

Hace varias semanas, antes de poner rumbo a Honduras para regresar a 'Supervivientes' por una semana como 'fantasma del pasado', la gaditana confesaba que estaba de nuevo ilusionada. Y ahora, dando un paso más allá, ha confirmado que tiene novio, que la cosa va muy en serio y que no puede estar más feliz.

Se trata de un hombre anónimo, algo mayor que ella -50 y pocos años, la "edad perfecta" como ha reconocido-, alto, con los ojos azules y de quien por el momento prefiere no dar ni su nombre ni sus apellidos. Aunque llevan poco tiempo, la relación se consolida a pasos agigantados y como ha confesado Ana María ya han hecho algún viaje juntos y su familia ya le conoce.

"Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz. Nos hemos dicho muchas cosas, tiene un nombre compuesto, es muy español, deportista, guapo e inteligente. Vive en Madrid, pero no es de aquí. Es del norte, aunque el norte es de Madrid para arriba", ha revelado con una sonrisa. "Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad", ha asegurado.

Sin embargo, y dispuesta a mantener su privacidad "porque no pertenece a este mundo", la colaboradora no ha querido dar más datos de este hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor cuando se cumplen 6 meses de su divorcio de Ortega Cano y con el que, si todo sigue como hasta ahora, no le importaría volver a pasar por el altar.

Cuantioso patrimonio

Tras 10 años de relación con el torero Ortega Cano, Ana María Aldón ponía punto a su matrimonio tras los incesantes rumores de crisis que venían asolando a la pareja. En los inicios de la relación, muchos se lanzaron a cuestionar las verdaderas intenciones que la diseñadora gaditana tendría al empezar a salir con el viudo de Rocío Jurado. Sin embargo, la andaluza ya había empezado a labrarse su camino mucho antes de conocer al diestro.

Cuatro son las propiedades que Ana María Aldón tiene en su haber. Un chalet de 239 metros cuadrados que se asienta sobre una parcela de 172, tiene tres plantas, un semisótano de 47 metros cuadrados con trastero almacén, una primera planta de 91 metros cuadrados con cocina, salón, aseo, cuarto de calderas y garaje, una segunda planta de 71 metros con dormitorio principal en suite, otro baño independiente y dos habitaciones más. Una vivienda unifamiliar a la que no le falta detalle.

Pero no es su única casa, en diciembre del año 2020, ya después de su paso por ‘Honduras’, la colaboradora firmó la compra de un piso de obra nueva terminada en Sanlúcar de Barrameda de 79 metros cuadrados distribuidos el vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, terraza, tres dormitorios, baño y terraza lavadero. En su día se dijo que esta compra era para que viviera su hija aunque le perteneciera a ella.

En 2007 Ana María era propietaria de un solar urbanizable de 396 metros cuadrados en su Sanlúcar natal, y en 2009 firmó la adquisición de un dúplex en el mismo terreno de 120 metros cuadrados con dos plantas, dos baños, tres dormitorios, terraza y patio.