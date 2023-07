La llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco para la próxima temporada ha hecho que la presentadora se haya ganado algunos enemigos, que la acusan de ser la causante del final de Sálvame tras estar catorce años en antena. Entre ellos se encuentra una exconcursante de Supervivientes que no se ha querido quedar callada: "Conseguiste destruir doscientas familias".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Abandono

Y en su edición actual, el reality contó con la participación de Patricia Donoso, quien decidió abandonar la aventura antes de tiempo. Eso hizo que fuera silenciada en los programas de Mediaset. A pesar de ello, Donoso no se ha callado y ha estallado en las redes contra Ana Rosa Quintana, a la que acusa del fin de Sálvame. "En la vida debes aprender a no escupir para arriba porque te puede caer en la cara, contabas con tu aliado para dejar sin trabajo a más de dos personas que nunca consideraste compañeros sino personas que mirabas desde arriba con desdén", comienza escribiendo la exconcursante de Supervivientes, asegurando que la presentadora la "vetó" en su programa, "pero para ir gratis a Fiesta sí te era útil, pero no lo hice por tí lo hice por la gente maravillosa que trabaja allí".

La carta sigue señalando a la presentadora: "Conseguiste destruir 200 familias pero no conseguirás mucho más y seguirás caminando hasta que te indiquen dónde está la puerta de salida, no es bueno alegrarse de las desgracias ajenas y menos habiendo pasado un calvario en el que todos se solidarizaron contigo, triste que no aprendiste nada de esa fea experiencia".