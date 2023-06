Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Carlos Alba, quien fuera concursante de ‘Supervivientes 2021’, ha regresado a ‘Sálvame’ tras bastante tiempo alejado de la televisión y lo ha hecho para convertirse en jurado de la primera edición del concurso gastronómico ‘Sálvame Torrija’.

En su visita al programa de las tardes de Telecinco, el cocinero también nos ha hablado del reciente problema de salud que ha superado y que estuvo a punto de costarle la vida. Ya recuperado, el chef nos ha contados los detalles de la intervención a la que tuvo que someterse. El pasado 18 de octubre de 2022, el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2021’ mandó un mensaje a sus seguidores a través de Instagram y les explicó que iba a someterse a una operación de corazón. Una intervención por la que tuvo que estar 9 días en la UCI y en la que le tuvieron que dar 47 puntos en el pecho.

Tras ver un vídeo resumen de la intervención en nuestro programa, el cocinero no ha podido controlar sus sentimientos: “Todavía veo las imágenes y no me lo creo, me emociono”, explicaba Carlos Alba a los colaboradores de ‘Sálvame’.

El sevillano ha aclarado que no llegó a experimentar ningún síntoma y que le detectaron que tenía un problema durante una revisión rutinaria: “Por un desplazamiento que hice con el codo, me detectaron muerte súbita”, explicaba. “Le tengo que dar las gracias a ‘Supervivientes’, porque gracias a eso me hice la revisión”, declaraba.

En los momentos previos a la operación, Carlos Alba explica que no se despidió de su familia, porque sabía que iba a salir todo bien: “Al entrar ahí, me entró el pánico al ver toda la parafernalia del quirófano”, declara.

Asegura que, en gran parte, su recuperación fue más rápida por su fuerza mental: “Cuando me desperté, lo primero que pensé era que quería ver a mi familia. Después, cuando me subieron a planta, dije que quería andar y superarme”. Atribuye a eso su pronta recuperación.

¿Cuál es la profesión de Adara Molinero? Sale a la luz a qué se dedicaba la influencer

Allí donde pisa, Adara deja huella y estamos seguros de que su participación en el reality show más extremo de Telecinco no va a dejar indiferente a nadie. Es toda una experta en televisión, sí, pero ¿recuerdas a qué se dedicaba antes de trabajar en ella? 2016 fue un año histórico, una fecha que debería estudiarse en colegios y universidades, ya que fue el momento en el que conocimos a Adara Molinero, la mujer que tan buenos momentos nos ha regalado en Telecinco. Y la cadena ha desvelado cuál era su pasado. "Buceando en nuestra hemeroteca, hemos encontrado el vídeo de presentación que grabó antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra en 2016 y hemos podido saber cuál era el trabajo que tenía. Vestida de azafata de vuelo y desde un aeropuerto, Adara Molinero explicó que ese había sido su último trabajo: “Mi base estaba en Barcelona, los vuelos salían de allí por toda Europa y algunos sitios de África y Rusia”, declaró.

Afirmó que siempre había querido ser azafata porque le gustaba viajar y conocer sitios nuevos, sin embargo, tras un tiempo dedicándose a ello, decidió dejarlo: “Me sentía un poco saturada de pasar tanto tiempo lejos de mi familia. Tuve una ruptura muy fuerte con mi pareja y necesitaba romper con todo y empezar de cero”.