Kiko Rivera no ha dejado pasar la oportunidad de poner un mensaje por el Día de la Madre. Y es que aunque la relación entre el dj e Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento desde hace meses, eso no significa que Rivera no tenga motivos para celebrar.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década. Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs". Última hora del estado de salud de Kiko Rivera: este es el resultado de una de sus pruebas El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas. Desde hace ya meses ha recuperado su vida normal. Hoy, en el día de la madre, Kiko Rivera no ha dejado la oportunidad de poner un mensaje en sus redes sociales. Eso sí, dedicado a Irene Rosales, la madre de su hijo, no a la suya propia. "Mi luz, mi calma, mi vida. Gracias por ser el timón de nuestra familia. Feliz día de la madre. Te amamos", escribió en su cuenta oficial de Instagram. Aunque recibió muchos mensajes aplaudiendo el gesto, también hubo quien no dudó en criticar al dj. "Felicita a tu madre, que luego se van y ya no valen lamentaciones", "felicita a tu madre, que ella te parió", "felicidades a Isabel Pantoja, que fue quien te trajo al mundo", le escribieron. La relación entre Kiko Rivera y su madre no es nada fluida desde hace meses. De hecho, él mismo ha reconocido en más de una ocasión que no mantienen contacto. El motivo de la separación entre ambos son problemas económicos con la herencia de Paquirri, quien falleció cuando Kiko Rivera era un niño.