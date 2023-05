Gisela se convirtió en noticia hace unas semanas por confirmar, 20 años después de su paso por la academia de 'Operación Triunfo 1', su 'affaire' con David Bustamante. Algo que siempre se rumoreó pero sobre lo que nunca habían hablado sus protagonistas. Hasta ahora. Y es que la catalana, en declaraciones a 'Socialité', confesaba que lo suyo con el cántabro fue "como un amorío de verano. Como un roneo más que una cosa salvaje". "Éramos 16 chicos, 8 chicos y 8 chicas, con las hormonas, todo el día juntos, viviendo una experiencia única... Pues al final surgen mil millones de cosas, pero nunca lo dijimos porque no queremos que se hable de un beso, queremos que se hable de nuestra carrera" reconocía.

Unas declaraciones que parece que no han sentado demasiado bien a Bustamante, que al ser preguntado hace unos días por la 'revelación' de Gisela, aseguraba tajante y muy serio que "era algo que sabía todo el mundo y no hacía falta rescatarlo".

Sobre esta reacción que deja entrever su 'disgusto' con su compañera se ha pronunciado la aludida durante la presentación de la comedia musical 'Es una lata el trabajar' que protagoniza con el también triunfito Naím Thomas: "No sé realmente lo que ha pasado, pero tampoco tiene más importancia. Yo no le he dado más importancia, igual David ha dicho que 'a qué venía eso ahora' pero no lo ha dicho a malas. Claro, pero tampoco le voy a dar importancia, no la tiene" ha asegurado.

Reconociendo que no ha hablado con Bustamante sobre este asunto, Gisela le ha quitado importancia explicando que, aunque "parece que se hace súper grande porque se comenta mucho, al final es una tontería".

"También Nuria Fergó y Manu Tenorio lo dijeron hace poco y no pasó nada. Y Vero, la gente cuenta cosas cuando pasa un tiempo, se ven distintas, son experiencias propias y sin más, yo a David le tengo mucho cariño, que te mando muchos besos, que tenemos que recordar aquello, reírnos, que para eso está la vida" ha zanjado, dejando claro que a ella no le ha molestado la reacción de David y confesando que le encantaría reencontrarse con él para recordar su paso por la academia más famosa de la pequeña pantalla.