Miguel Ángel Silvestre es uno de los hombres más atractivos de nuestro país y uno de nuestros solteros de oro. El actor levanta pasiones en cada una de sus apariciones, y si hace una semana revolucionaba con su inesperada presencia en Sevilla la Feria de Abril, ahora lo ha hecho en la Caja Mágica, donde ha presenciado los cuartos de final del cuadro femenino del Mutua Madrid Open de Tenis entre Iga Swiatek y Petra Martic.

El inolvidable 'Duque' de 'Sin tetas no hay paraíso' -con gafas de sol a pesar de ser ya de noche, pero se lo perdonamos porque le sientan de vicio- acaparó todas las miradas a su llegada a uno de los palcos, en el que casualmente también estaba Anne Igartiburu.

Aunque no sabemos si ya se conocían o si este era su primer encuentro, Miguel Ángel y la presentadora de 'Corazón' se mostraron de lo más cómplices durante todo el partido, intercambiando risas, confidencias y miradas cómplices sin perder de vista lo que pasaba en la pista.

Anne, muy coqueta, no dudó en imitar al artista y ponerse también las gafas de sol, quien sabe si para no ser pillada mirando indisimuladamente a su compañero de palco. Radiante con una blazer roja, los labios a juego y el pelo recogido en una sencilla coleta, la concursante de 'Tu cara me suena' se dejó 'conquistar' por el actor y fueron varias las ocasiones en las que no pudo contener una gran sonrisa ante las ocurrencias y bromas de Miguel Ángel.

Siempre discreto con su vida privada, el protagonista de 'Sky rojo' -de 41 años- fue pillado el pasado mes de marzo derrochando besos y pasión con una chica llamada Angie por las calles de Madrid, con la que no hemos vuelto a verle.

Anne, por su parte, se separó del director de orquesta Pablo Heras Casado en 2021 tras cinco años juntos y un hijo en común, Nicolás, y desde entonces no se le conoce ninguna relación.