Miguel Ángel Silvestre: «Creo que terminaré viviendo para siempre en Ibiza»

«Creo que terminaré viviendo para siempre en Ibiza y ojalá sea en Sant Josep. Tengo muchos recuerdos, me he enamorado, me he dado algún beso en Ibiza y eso no se me olvida», ha confesado el actor Miguel Ángel Silvestre en la presentación de la campaña ‘Un pueblo de cine’ en Fitur, con la que el Ayuntamiento ‘vende’ el municipio como escenario ideal para rodajes audiovisuales de cualquier tipo. Antes de la confesión, Silvestre ha destacado las cualidades de la isla y de Sant Josep, «un espacio -ha dicho- que parece que se sostiene en el aire». «Ibiza es una isla que da oportunidades a todo el mundo. Navega desde restaurantes preciosos y las mejores discotecas del mundo a una vasta naturaleza, de la que buena parte está en Sant Josep, la orografía de los terrenos, la belleza de las playas... hacen que se combine energéticamente la percepción entre el entretenimiento y una naturaleza de la cual te enamoras. La gran mayoría de las personas aterrizan en Ibiza y se quieren quedar a vivir en la isla para siempre, como yo», destacó Silvestre.

Sant Josep abre así sus puertas a las plataformas audiovisuales, poniendo como botón de ejemplo de la campaña la película ‘La corriente’, ópera prima como director del actor Jesús Lloveras (‘La Casa de Papel’), filmada íntegramente en Sant Josep y en la que destaca la belleza de los paisajes, convertidos en un personaje más de la cinta. La campaña ‘Un pueblo de cine’ promociona el municipio de Sant Josep como el preferido de las productoras de cine, televisión y publicidad para rodar por los magníficos espacios naturales que ofrece y lo benigno de su clima. La Sant Josep Film Offcie, oficina que el Ayuntamiento puso en marcha para gestionar los rodajes audiovisuales y prestarles apoyo técnico, ha tramitado 62 expedientes en 2022. ‘La corriente’ se ha presentado antes de su estreno oficial. La película, que se estrenará el 10 de febrero en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara (Estados Unidos) con el nombre de ‘Ibiza Blue’, es un drama romántico inspirado en historias reales rodado en la isla. Narra la vida de tres jóvenes profesionales marcados por tragedias personales que se dejan llevar sin rumbo fijo y van a parar a Ibiza en busca de un cambio de vida. Gonzalo Bouza da vida a Julio, Alicia Lorente encarna a Alba y el propio Jesús Lloveras se mete en la piel de Carlos. Ellos son los protagonistas de un proyecto de cine independiente que ha tenido como telón de fondo los más bonitos paisajes ibicencos, especialmente los del Parque Natural de ses Salines. Las vistas más bonitas de la isla «El municipio de Sant Josep de sa Talaia ofrece las vistas más bonitas de la isla, que se reparten en sus casi 160 kilómetros cuadrados de territorio y sus 84 kilómetros de costa, lo que representa un gran atractivo para la realización de productos audiovisuales. A esto se une su radiante iluminación, con más de 320 días de sol al año, y que supone una garantía para cumplir con los plazos de cualquier producción. Su atmósfera limpia, los cielos despejados y un clima benigno también aportan al profesional un entorno ideal para trabajar en condiciones óptimas», ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado tras la presentación de la campaña. Entre esos escenarios dignos de aparecer en cualquier producción cinematográfica, el Ayuntamiento destaca Platges de Comte y en general «toda la línea costera de Sant Josep, que brinda imágenes cautivadoras, especialmente al atardecer, cuando la paleta de colores se multiplica». También el Parc Natural de ses Salines, Cala d’Hort y es Vedrà, «el espacio fotogénico indiscutible» de la isla, Cala Bassa, o los diferentes miradores, como el de sa Talaia, «que ofrece panorámicas de casi 360 grados», o el de Cap des Falcó, «que regala vistas sobre la costa y el mar que baña ses Salines y que proporciona mágicas puestas de sol». También cita los pueblos, las casas payesas, las iglesias, las torres de defensa o los campos llenos de flores... «Y es que Sant Josep espera los 365 días del año, con su belleza, al profesional de la imagen», termina el texto de la campaña.