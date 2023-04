Fani Carbajo, exparticipante de la Isla de las Tentaciones, ha tomado una drástica decisión que afectará a su vida laboral. Y así lo ha comunicado a través del canal que tiene en Mtmad, la plataforma online de Mediaset, donde ofrece algunos avances sobre su vida. Entre ellos, la televisiva cuenta que ya no está con Christofer, con el que formó pareja en la Isla de las Tentaciones, convirtiéndose en los más conocidos de su edición.

Fani Carbajo saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones". Acudió junto a su pareja, Christofer Guzmán, y ambos dejaron momentos ya para la historia de la pequeña pantalla en España como el célebre "Estefaníaaaaa", que gritó el joven cuando se enteró de la infidelidad de su pareja.

La popularidad alcanzada en este programa le sirvió para ganarse un pasaje a "Supervivientes", participando en la edición de 2020. La madrileña estuvo 56 días en la isla y fue la sexta expulsada.

Aunque con idas y venidas, parecía que Fani y Cristopher estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que en junio de 2022 se casaron. La felicidad no duró mucho al matrimonio, que terminó por separarse.

Pero mucho ha pasado desde entonces. En su canal asegura que ha conocido a otro hombre, Fran, que "es anónimo, mecánico y trabaja los fines de semana en una discoteca... y le conocí ahí, de fiesta", señala la televisiva.

Decisión

Pero esa no es su decisión más trascendental, que tiene que ver con un negocio que había montado, un bar de copas. Y es que, como asegura "he decidido irme del local". Según explicó, tuvo que coger dos socios para poder abrir el bar porque ella sola no podía afrontar los gastos, y aún así, "tengo muchísimos gastos para una sola persona, si no tuviese un hijo o una casa a lo mejor seguiría, pero como no es el caso y soy una mujer trabajadora y luchadora, he tomado la decisión de dejar el local", apunta. Una decisión que, además, no le duele porque, en cierto modo, el negocio estaba vinculado a su ex.