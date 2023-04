Está claro que Ana Rosa Quintana no se corta ni en directo y eso fue lo que hizo esta mañana durante la tertulia política de El Programa de Ana Rosa donde le lanzó un zasca a uno de sus colaboradores, quedando éste en shock por las palabras de la presentadora. "Prometo hacerlo esta tarde", le contestó él.

Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Estilo único

Y desde entonces hasta ahora, Ana Rosa Quintana se mantiene en Telecinco. Y es que Ana Rosa Quintana tiene un estilo único que engancha a la audiencia. Por eso a nadie sorprendió el zasca que le pegó a Joaquín Prat durante la tertulia política. La presentadora saludó a todos los colaboradores menos a él, y después de emitirse el primer vídeo, saltó: "Joaquín no te he dicho buenos días, ¿no? ¿No te has afeitado?". Joaquín Prat, por su parte, le contestó "No me he afeitado, pero prometo hacerlo esta tarde".

Pero la cosa no quedó ahí, la presentadora tuvo que tener la última palabra: "No, no. Lo decía porque pensaba que te estabas dejando barba", pasando al tema que estaban tocando en ese momento en la tertula.