El culebrón de Marta Riesco y su denuncia de una campaña de acoso no cesa. La reportera reapareció en sus redes sociales con un mensaje muy claro: "Nadie me va a callar", y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante estos días.

Aunque la historia viene de lejos, todo explotó durante la rueda de prensa del torero José Ortega Cano en la que una reportera de Sálvame la increpó por llamar la atención. Eso derivó en un cruce de acusaciones y la denuncia por parte de Marta Riesco de una campaña de acoso orquestada en su contra dentro de la cadena en la que trabaja. La reportera no se quedó quieta y llegó hasta lo más alto de Mediaset para denunciar lo ocurrido, además de amenazar con contar todo lo que sabía de algunas de las caras más conocidas de la cadena, como Belén Esteban.

Y es que la colaboradora de Sálvame y la reportera no guardan muy buena relación. En el pasado estuvieron hasta en dos ocasiones a punto de llegar a las manos, pero fueron separadas por otros compañeros.

Ahora, Marta Riesco asegura que está recibiendo numerosos apoyos de amigos y familiares, entre ellos su novio, Antonio David Flores, quien llegó a escribir una publicación en Instagram donde ponía a caldo la cadena en la que había trabajado previamente. Un mensaje que no fue recibido igual de bien por sus seguidores, que lo tacharon de hipócrita porque él había permitido campañas de acoso similares a la de su novia cuando trabajaba en la cadena, incluso le reclamaban el acoso que había sufrido la madre de sus hijos, Rocío Carrasco.

Y desde entonces, Marta Riesco ha estado un poco desconectada de las redes. Aunque sí publicaba contenido, en ningún momento se la veía a ella hablando a la cámara, tal y como suele hacer con asiduidad. Sí que compartió unos vídeos donde se muestra el trato recibido, sobre todo desde Sálvame, como el día en que fue a por ella un reportero de Sálvame vestido de payaso o cuando Jorge Javier Vázquez la llama "cenutria con z" en varias ocasiones.

En sus últimas publicaciones, Marta Riesco también compartió otro momento de Socialité, de la misma productora que Sálvame, donde animan a la audiencia a contar con qué torero había mantenido relaciones la reportera, denunciando Marta Riesco el acoso sufrido.

Pero finalmente la reportera decidió dar la cara con un largo vídeo en el que tacha de "vergüenza" lo ocurrido estos días y pide a sus seguidores y amigos que "no os creáis nada de lo que leéis por ahí, lo importante os lo voy da decir yo".

Explica Marta Riesco que "he pasado las peores horas de mi vida, no me he querido levantar de la cama..." hasta ahora, que asegura que ya se siente con fuerzas "para luchar".