Marta López Álamo no pasa por su mejor momento. La prometida de Kiko Matamoros está junto a él en el hospital, después de que el tertuliano sufriese ayer una indisposición cuando se encontraba en el plató de "Sálvame". La modelo e "influencer" ha compartido una imagen para dar a conocer su estado de salud.

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se muestran continuamente muy enamorados. De hecho, hace unos meses Kiko Matamoros le pidió matrimonio.

Ahora la pareja no pasa por su mejor momento. A principios de semana, Kiko Matamoros tuvo que ser trasladado al hospital desde el plató de "Sálvame" tras sufrir una indisposición. El suceso conmocionó a sus compañeros de programa y a la audiencia, muy preocupado por su estado de salud. Horas después, Marta López Álamo colgó una imagen desde el hospital en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen se le puede ver a ella en el baño del hospital, tapada con una gorra y una mascarilla y haciendo el signo de la victoria con su mano derecha. "Chicos, todo bien. Gracias por preocuparos", escribió acompañando la imagen.

El colaborador regresó a Sálvame pocos días después y la polémica ha llegado a niveles superiores. Diversos colaboradores de ‘Sálvame’ han recibido una información que cuestionaría la fidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros. La dirección puso en conocimiento de Kiko los datos y él mismo los ha hecho públicos, quitándoles todo tipo de veracidad.

Para él, se trata de una información que nace “de una mente enferma” durante su participación en ‘Supervivientes’. Y es que, según esta fuente, que procede de Instagram, Marta habría cometido una infidelidad: “Precisamente en un día en que a ella le operaban el pecho y la relacionan con una relación que tuvo con quien me había sido infiel”.

“Me j*** porque estas cosas hacen daño”, se quejaba el colaborador. Al parecer, varios de sus compañeros de 'Sálvame' conocían esta información y Miguel Frigenti era uno de ellos. Dice no poder afirmarlo dado que no ha contrastado la información, pero sí afirmaba que otros le transmitieron que la historia era “completamente verdad”.

“Eso es lo que no voy a admitir porque es absolutamente falso”, replicaba Kiko y lanzaba un órdago: “Los que dicen que es verdad, que se jueguen el puesto y que vengan y lo demuestren. Si no, me voy yo. Si es verdad y son informadores de gente con criterio, saben cómo se trabaja en esto y la fiabilidad que tienen las fuentes, que vengan aquí con la prueba y el que se va soy yo. Y si no que se vayan ellos”.