Al pie del cañón en su faceta de reportera de 'El programa de Ana Rosa', convertida en una de las colaboradoras que más están dando que hablar en 'Ya son las 8' y disfrutando de un inesperado y espectacular éxito en su debut como cantante con su single 'No tengas miedo', es indudable que Marta Riesco está atravesando por una de las etapas más dulces de su vida.

Y no solo en el terreno profesional, ya que su noviazgo con Antonio David Flores marcha viento en popa a toda vela y a pesar de que todavía no se han dejado ver en público como cualquier pareja de enamorados, la periodista ya ha confesado que le encantaría casarse en la playa y tener hijos con el padre de Rocío Flores, con quien Marta está intentando tener un acercamiento para normalizar su historia de amor con el ex de Rocío Carrasco.

Aprovechando un hueco en su apretada agenda, y de nuevo sin Antonio David, hemos pillado a la simpática reportera disfrutando de un desayuno en compañía de su mascota, su perrito Tomás. De lo más relajada, Marta dio buena cuenta de unos churros y un café para comenzar con fuerzas la jornada, antes de encontrarse con su madre para hacer varias gestiones pendienes por los alrededores de su domicilio. Sin gota de maquillaje y ocultando su rostro bajo una gorra para pasar desapercibida, la ahora cantante hizo gala de su naturalidad, luciendo sin complejos su belleza 'recién levantada'.

La verdad sobre el embarazo de Marta Riesco

María Patiño ha estallado en pleno programa de Sálvame y ha parado el programa para dar una noticia. "Marta Riesco tiene un proyecto inminente que no está vinculado a su faceta profesional. Ha tomado una decisión que afecta a la familia de su novio y es que Marta Riesco quiere quedarse embarazada", sentenció. Su información la apoyó Terelu Campos: "Siempre ha dicho que quiere el pack completo".

Marta Riesco consiguió ser muy conocida en el mundo del corazón hace meses cuando empezó su relación con Antonio David Flores. Ella misma manifestó que no quiere ser un personaje público y que quería seguir siendo una reportera de El programa de Ana Rosa Quintana, en donde trabaja.