Las campanas de boda resuenan en Sálvame.. Este 2023 promete ser recordado en el panorama televisivo con una boda de lo más mediática, la de Kiko Matamoros con su novia, la modelo Marta López Álamo .

Era el pasado 9 de octubre cuando, sin esperarlo, la pareja hacía público su compromiso a través de sus redes sociales. La modelo dedicaba unas palabras a su futuro marido, en las que aseguraba que casarse con él es lo que más feliz le hace en el mundo. En el carrusel de fotografías de su Instagram, no faltaba un vídeo para apreciar el maravilloso anillo de color oro rosa con una piedra preciosa.

El programa de ‘Fiesta’ de año nuevo repasa cuáles serán las bodas de este 2023 y la de Kiko Matamoros y Marta López Álamo no podía faltar. Emma García le pregunta a Alejandra Rubio, amiga de la pareja, por los detalles y ella mete la pata al desvelar dónde lo van a celebrar.

Conocíamos cuál será la iglesia en la que Kiko y Marta se darán el ‘sí, quiero’, pero desconocíamos dónde iba a celebrar el casamiento. Alejandra cree que saber que este dato se sabía y lo desvela como si nada: en el Ritz.

Y es que la propia Emma García ha engañado a la colaboradora al decirle que lo sabíamos para que ella hablara del tema abiertamente, pero nadie en plató conocía este dato. Kiko y Marta harán la fiesta en el lujoso hotel madrileño.

Pero las 'bombas' para contar todos los detalles de la boda siguen ahí. 2 de junio de 2023 promete ser el día más feliz de Kiko Matamoros y Marta López Álamo porque van a darse el ‘sí, quiero’. Ambos están ilusionados, Kiko está totalmente involucrado en los preparativos y a Marta empiezan a quitarle el sueño.

Nada puede salir mal, los colaboradores de ‘Sálvame’ escuchaban la introducción del programa en el centro del plató frente a una enorme tarta nupcial. De repente, un hombre vestido de negro hasta en el último centímetro de su piel irrumpía con un mazo con el que destrozaba el pastel.

La cara de Kiko Matamoros lo decía todo… Y es que 'Sálvame' ha recibido una información tras las que concluye que existe un "plan" para boicotear el enlace del colaborador y la modelo. La primera parte del plan consistiría en arrebatarle el lugar donde planean invitar a sus invitados: los salones del lujoso Ritz. Al parecer, a través de una empresa con un potente músculo financiero, estarían ofreciendo “grandes cantidades de dinero” para quitarles el salón. Kiko Matamoros ni se inmutaba ante la noticia dado que tiene “un precontrato” firmado: “Lo demás es papel mojado (...) esto es todo un p *** delirio”, decía.

Cuestionan que Kiko Matamoros y Marta López Álamo puedan casarse por la Iglesia

También habrían intentado que la Basílica de San Miguel de Madrid, donde planean casarse, no oficie la boda. Habrían contactado con el obispado cuestionando los papeles que han aportado, poniendo en duda que tengan los sacramentos necesarios para casarse y negando que hayan hecho los cursos prematrimoniales.

“Me parece que un chusco, estúpido y falso”, respondía el colaborador. Es más, aseguraba que está haciendo los cursos con la persona que le va a casar y está “encantado” porque es un “gusto” hablar con esta persona por su formación intelectual.

Ahora ha sido Marta la que ha reaccionado a esta información y lo ha hecho en su perfil de TikTok, donde cuenta con 118.000 seguidores.

En concreto, la influencer andaluza se ha pronunciado sobre la posible filtración del diseño de su vestido de novia y lo ha hecho tomándoselo con humor: bailando al ritmo de 'We Are Never Ever Getting Back Together' de Taylor Swift ha expresado su desconcierto al escuchar esta información porque asegura que ni ella misma sabe cómo será su vestido.

Cuando anunció su boda con el colaborador de 'Sálvame', Marta López Álamo aseguró que quería lucir tres vestidos en este día tan especial, pero aunque ya han pasado dos meses, parece que la influencer todavía no se ha decidido por los modelos que quiere llevar en la que será su primera boda, por lo que ahora mismo no le preocupa que "revienten" la exclusiva.

Sus seguidores le han dicho que hace bien tomándose con humor la posible filtración de su vestido y que no debe preocuparse por si finalmente muestran el diseño antes de que llegue el gran día. Otros han bromeado como ella y le han dicho que así puede tomar ideas e inspirarse si filtran modelos que puede llevar; y hasta hay quien le ha pedido que se dé prisa en elegir vestidos porque quedan solo seis meses para la boda.