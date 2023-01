Socialité mostraba una noticia que ha escandalizado a muchos tanto en las redes sociales como en los propios pasillos de Telecinco. Javier Tudela ha cometido una tremenda irresponsabilidad al darle un vapeador a su propio hijo. Así lo hemos podido ver porque él mismo ha colgado un vídeo en sus redes sociales en las que se dejan constancia de este hecho.

Cabe destacar que el propio hijo de Makoke dejó un mensaje en el que aseguraba que el aparato no contenía nicotina, pero esto no hace que el vapeador deje de ser peligroso para el pequeño. Los medios no han tardado en hacerse eco de este hecho y cargan duramente contra el hijo de Makoke. De hecho, ‘Socialité’ mostró estas imágenes y habló con el doctor Sánchez Martos para que reflexionara sobre este asunto.

El médico asegura que, aunque el aparato no contenga nicotina, es una irresponsabilidad tremenda porque los vapores que emanan de él puede perjudicar al menor y causarle problemas respiratorios. Emma García habla con Makoke sobre este polémico asunto.

Makoke no solo no defiende a su hijo, sino que quita importancia a las tremendas imágenes:” Mi hijo ha tomado medidas porque el titular es muy feo y muy grave, es horroroso. No lo repito porque me produce rechazo. Mi hijo no fuma tabaco y ese vapeador no contiene nicotina. Es un juego, porque no se lo lleva ni a la boca…”.

Makoke insiste en justificar este vídeo que tantas críticas está ocasionando: “A lo mejor las imágenes no son justificadas, pero él justifica y dice ‘para los mal pensados, no hay nicotina’, y nada más lejano de la realidad. Solo una mente retorcida puede pensar que le da de fumar a su hijo”.

La presentadora de ‘Fiesta’ no entiende la actitud de Makoke y que justifique algo que ella no ve del todo bien: “Vamos a ver, las imágenes no son las mejores, porque subir esto de su hijo con un vapeador… Son innecesarias, dile a tu hijo que no suba estas imágenes. ¿Tú no ves esas imágenes y no le dices a tu hijo que borre esas imágenes?