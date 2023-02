Marta Riesco ha 'roto' con Twitter después de las polémicas que ha tenido que sufrir durante los últimos días. La fiesta de cumpleaños de la pequeña Lola, que tanto Marta Riesco como Rocío Flores retransmitieron al detalle el pasado 26 de diciembre en sus respectivas redes sociales, parece haber sido el detonante de una guerra pública en la que tanto un bando como el otro están dando sus primeros pasos al frente.

En primer lugar fue Olga la que expresó su disgusto contra la novia y la hija de su exmarido por la "exposición excesiva e innecesaria" que ambas hicieron de la niña que tiene en común con el ex guardia civil: "Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré. Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños. Por supuesto si se produce en la intimidad yo estoy encantada de que mi hija disfrute de su cumpleaños. Pero así no, y prefiero cortarlo antes de que esto vaya a más" dejaba claro la sevillana.

Una 'advertencia' sobre la que Marta Riesco ha evitado pronunciarse hasta ahora cuando, a raíz de que una de las hermanas de Olga la llamase "personaje" en redes sociales, ha estallado cargando duramente contra la ex de Antonio David y confesando, sin medias tintas, lo que piensa de ella después de casi año y medio 'callándose' su opinión sobre la novia de Agustín Etienne.

"¿La hermana de la gran *Señora* me llama personaje? *¿Las *prudentes* que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos" ha escrito en Twitter la reportera, acusando a Olga de 'utilizar' a Rocío y David Flores para adquirir protagonismo mediático y alzarse con la victoria en 'Supervivientes'.

Un durísimo ataque al que Olga, volcada en su nueva vida, todavía no ha reaccionado. Y es que la sevillana, muy enamorada de Agustín Etienne, se estaría planteado dejar a un lado su tienda de ropa, abandonar Málaga e iniciar una nueva vida en Madrid al lado del hombre que le ha hecho recuperar la ilusión en el amor. Una información que ella misma ha confirmado, dejando en el aire cuándo se mudará y qué le parece a Antonio David esta decisión que afectaría, indiscutiblemente, a la hija que tienen en común.

Señora Luisa Galván que trabaja en Vocento. Usted tiene de anónima lo que yo. Deje de insultar usted y su amiga por detrás. Y por lo menos den la cara. Y si no la dan, aquí estoy yo para recordar quien es la mujer que se esconde detrás de un emoticono. Guapa! pic.twitter.com/gaEf5jfkRZ — MartaRS (@MartaRiesco) 7 de enero de 2023

Y esa no es toda la polémica que ha vivido la reportera en Twitter. Hace unos días denunció a una trabajadora de comunicación con un mensaje que incluía una foto. "Solo para que os quedéis tranquilos y para solventar dudas, la señora Luisa Galván de Vocento es pública. Mi abogado me ha dicho que estoy en todo mi derecho de hacerlo porque ella es pública. Basta de escudarse en un emoticono Señora!". A partir de es momento, son muchos los usuarios que han respondido a Riesco. "Marta esto se te está yendo de las manos… nadie tiene derecho a poner datos de otra persona sin su autorización. Si tienes algo contra una persona denuncia pero exponer públicamente es caer muy bajo". "Que fuerte lo que acabas de hacer ! Espero que te caiga una buena... es una persona anónima".

Ante todas las críticas, Marta riesco ha cortado por lo sano con los seguidores de Twitter, tal y como ha informado en un extenso texto en su cuenta de Instagram, donde se ha abierto a sus seguidores.

"Me costó aceptar en terapia que no puedes agradar a todo el mundo. Que no puedes caerles bien, que no todos quieren ser tus amigos y que en un alto porcentaje aunque ni ellos ni te conozcan ni te hayan visto ni de lejos, si han decidido que te quieren odiar, lo harán. ¿y sabes qué?

Que no puedes hacer nada al respecto. Absolutamente nada. Ellos solo quieren odiarte y pagar sus propias frustraciones contigo. A veces lloraba y decía: “Pero si es que no saben nada de mi” “¿Por qué se creen lo que cuentan de mi?. Y pensaba que tenia que hacer algo y batallar para hacerles ver que yo no era lo que decían. Con el paso del tiempo y después de leer mucho sobre este tema me di cuenta de algo, y es que quien quiere odiarte , lo va a hacer, con o sin razones. Y el rebelarme contra ellos o explicarles que las cosas no son así como las están pintando no sirve xa nada. Si han tomado su decisión irán a por ti con ella en firme.

Estas últimas horas me he dedicado a responder a comentarios dañinos en twitter e intentado ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mi. Para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mi o incluso llamarme enferma y loca por defenderme. Así que como leí el otro día en una entrevista de Antonio Banderas, lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mi o que me hicieran dudar de sí soy o no soy una buena persona. Como se lo que soy y el amor y la alegría que desprendo y que tengo en mi vida, he decidido quitarme twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa. En Instagram soy profundamente feliz porque aparte de trabajar en ellas, conozco a gente increíble. Volveré por allí cuando la ley ponga orden ante tantos delitos injustificables de odio y acoso. Os quiero y ahora voy a divertirme!!!"