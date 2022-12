Miguel Ángel Silvestre siempre sorprende. El actor, uno de los rostros más famosos y codiciados del panorama nacional, acostumbra a mostrarse de lo más natural cuando se le pone un micrófono delante. Y eso es lo que hizo en una entrevista para una revista, en la que reconoció haber tenido varios accidentes de coches.

"He roto todos los coches de mi familia", comenzó diciendo el actor, antes de ahondar en los percances que sufrió. "Mi padre me lo dejaba porque no me podía decir que no", afirma, antes de repasar unas llamadas, casi recurrentes por lo que cuenta, que le hacía por la noche. "A las seis de la mañana, volviendo de fiesta... 'No ha pasado nada, está todo bien, pero el coche...' así con todos", aseguró.

Tras tanta bronca, Miguel Ángel Silvestre afirmó entre risas qué es lo que él haría si el día de mañana tiene un hijo y se ve en una situación como esa: "Si algún día tengo un hijo y me rompe el coche no pienso echarle la bronca: 'Cariño, no pasa nada... te lo llevas y lo arreglas'".

Miguel Ángel Silvestre llegó al estrellato por su papel de "El duque" en "Sin tetas no hay paraíso". Posteriormente tuvo mucho éxito en "Velvet", "Sense 8" y "Sky Rojo".

Antes de ser actor, Miguel Ángel Silvestre planeaba ser tenista profesional hasta que una lesión cortó su proyección. Fue entonces cuando encaminó su vida al mundo de la interpretación.

Dio sus primeros pasos en el teatro. Llegó a la gran pantalla en 2006, con un papel en "La distancia". En 2008 se convirtió en todo un icono sexual en España po rsu papel de "El duque" en "Sin tetas no hay paraíso", serie en la que se mantuvo dos temporadas.

A lo largo de su carrera ha ganado varios premios, entre ellos dos Ondas, dos Fotogramas de Plata y un premio Pétalo.