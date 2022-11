Patricia Donoso se descubrió hace varias semanas como uno de esos personajes del mundo del corazón que a buen seguro nos iba a dar tardes de gloria. Y los que lo predijeron no es equivocaron lo más mínimo. La mujer, que salió por primera vez en Sálvame a decir que había tenido un “encuentro” con el torero José Ortega Cano cuando Ana María Aldón estaba embarazada, ha pasado por casi todos los programas de Telecinco. Desde Fiesta (el que antes se conocía como Viva la Vida) hasta Socialité pasando por el Deluxe.

Pero un personaje así (amiga de Paris Hilton o conocida de muchos famosos de talla nacional e internacional) no podía dejar de dar sorpresas. Estaba claro que Sálvame no iba a dejar escapar la gallina de los huevos de oro y que iba a hacer lo que fuera para explotar el filón. Hoy mismo el programa de las tardes de Telecinco (en horas bajas sobre todo desde que Antena 3 estrenó el nuevo programa de Sonsoles Ónega el pasado lunes) ha lanzado al inicio una bomba que se comprometió a desarrollar posteriormente: han viajado hasta Sevilla, ciudad de Colombia, para investigar el supuesto pasado de Patricia Donoso. Y como era de esperar no es tan luminoso como ella cuenta.

Donoso, según los testimonios que ha recogido el programa, es una mujer de origen “muy humilde” que, tal y como recalcaban en el programa de Jorge Javier Vázquez, “intentó ser una cazarecompensas”. “Yo le prestaba dinero a su familia porque su madre estaba todo el día empañando”, llegó a relatar uno de los testimonios. En cuanto a cómo actúa Ortega ante los medios de comunicación, Patricia asegura que es una persona que se deja influenciar por su entorno: "lo manipulan, pero no le mandan. No puede hacer nada si su hija no lo deja". También ha explicado que el comunicado que hace para él, lo elabora "tras las conversaciones que tenemos" en las que se evidencia el estado en el que se encuentra el torero.

Patricia ha aprovechado su intervención para darle donde más le duele a Ortega: "La única que me ha demostrado pruebas hasta ahora, ha sido sensata y coherente, es Rocío Carrasco" ha confesado "con todo el dolor del alma" la que fuera abogada y amiga del diestro.

Además, la abogada ha confirmado que tuvo un rollete con un conocido presentador conocido en Mediaset. Dio las siguientes pistas: Sus iniciales son M.P; es meteorólogo y se casó en 2011. Con esos datos, lo más probable es que se trate de Mario Picazo.

Alba Carrillo ha hablado en su sección "No me tires del carrillo" de Patricia Donoso: Patricia tiene 41 años, dice que es abogada, estilista, un poco de todo es ella. Vive en todas partes: Madrid, Miami, Nueva York, Los Ángeles o Suiza, y, además, presume de haber trabajado mano a mano con celebridades de la talla de Paris Hilton o Kim Kardashian. Dice Patricia también que conoció a Ortega Cano precisamente trabajando como letrada, y que una cosa llevó a la otra y tuvieron un rollete. Algo que él negó rotundamente.

"Me gusta ella, así excéntrica, con un vestidor lleno de bolsos, pero de Ikea. Los labios no dejaban espacio en esa pantalla. Todos esperábamos ver a Patricia Donoso en el Deluxe. Habló de blanquear dinero, lavar dinero, tapar dinero, de que es vecina de la Infanta Cristina...", son alguynas de las dilenzas que dijo Alba Carrillo para terminar con una pregunta: ¿Patricia, tú sabes que el semen de Ortega, es de fuerza?"