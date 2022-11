Desde hace meses, la pregunta sobre cuándo habría boda entre ellos era algo muy recurrente en todas las entrevistas. Marta López ya había dejado claras sus intenciones de casarse con Kiko Matamoros en varias ocasiones, solo había que esperar a que él diera el paso.

Era este 9 de octubre cuando, sin esperarlo, la pareja hacía público su compromiso a través de sus redes sociales. La modelo dedicaba unas palabras a su futuro marido, en las que aseguraba que casarse con él es lo que más feliz le hace en el mundo. En el carrusel de fotografías de su Instagram, no faltaba un vídeo para apreciar el maravilloso anillo de color oro rosa con una piedra preciosa.

La modelo también compartía un par de fotografías más en sus stories de ellos dos felices mostrando el anillo de compromiso. Pocos detalles han querido compartir respecto a cómo fue la pedida, tan solo han querido hacer público que fue hace "unos días" y que algunos familiares y amigos ya estaban al tanto de la esperada noticia.

Ahora comienzan meses de preparaciones, de muchas tomas de decisiones y de planear el que será, sin duda, uno de los días más importantes en la vida de Marta López y Kiko Matamoros. Ahroa solo queda descubrir qué piensa al respecto el círculo cercano del colaborador de televisión, que actualmente sigue con tensiones con Makoke.

Kiko Matamoros no lleva bien las críticas y bromas de sus compañeros sobre su diferencia de edad con su prometida Marta López. Kiko Matamoros, ha estallado recientemente en el plató de Sálvame por un vídeo de humor realizado Germán González la semana anterior sobre sus vacaciones con su pareja Marta López Alamo.

"Hay que ser muy mierda para calificar a la gente en función de su edad", le ha espetado al redactor. Profundamente indignado, el colaborador ha sacado los pies del tiesto y ha perdido rápidamente la poca razón que pudiera tener con una declaración homófoba y racista: "A ver si hago yo chistes de maricas y gitanos".

Germán González, uno de los mejores profesionales del espacio, ha asumido que su sentido del humor podría llegar a ser hiriente y se ha disculpado con él: "Le he pedido perdón y puedo que le haya molestado, pero extrapolar esto a que es un odio a la gente por ser mayor o por la edad... Él está en el juego del programa, que es risa y es juego. De ahí a mezclar y decir que él podría hacer chistes de gitanos y de maricones…".

Ahora, ha sido Laura Fa, enemiga declarada del colaborado con la que protagonizó una tensa discusión en el Deluxe, quién ha vuelto a enfadar al colaborador. La periodista ha concedido una entrevista Malbert, en la que ha declarado que "el amor tiene edad. Yo no querría para mi hija de 23 un novio de 63. La relación de Kiko Matamoros me parece un despropósito.”. Unas palabras a las que ha respondido el propio Kiko. "Cuando no se puede producir más repugnancia. La enésima provocación de quien no es, ni podrá ser, protagonista por si misma".

Cuando no se puede producir más repugnancia. La enésima provocación de quien no es, ni podrá ser, protagonista por si misma. https://t.co/I1WLfFrl2w — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) 12 de octubre de 2022

Miguel Frigenti tampoco ha dejado pasar por alto las polémicas palabras de su compañera de Sálvame: "Ser feminista no pasa por infantilizar a una mujer adulta y por negarle la capacidad de poder decicir amar a quien considere. Una feminista no calla mientras alguien ridiculiza a otra mujer aludiendo a su inteligencia, salvo que te llames Laura Fa".