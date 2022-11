Hace unos días le preguntábamos a Iván Martín en los Premios Forbes 2022 por su relación con su exnovia, Anna Ferrer Padilla, y nos confesaba que seguía habiendo una relación muy estrecha porque habían conseguido cuidar la amistad que les unió como pareja hace unos años. Sin embargo, este martes nos quedamos muy sorprendidos al saber que la hija de la presentadora ha encontrado de nuevo el amor. Una información que, según ha trascendido parece que no manejaba el influencer y que ha hecho estallar todo por los aires.

Era la revista Semana quien publicaba unas fotografías de Anna con su nueva ilusión, Mario Cristóbal, un hombre completamente anónimo y que nada tiene que ver con la vida profesional de la joven. Sin apenas seguidores en redes sociales, el susodicho no tiene que ver con el mundo 'influencers' y se ganaría la vida de otra manera diferente. Eso sí, Paz Padilla ya le conoce porque, tal y como se puede ver en su perfil, se siguen mutuamente.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Iván sobre esta información y nos ha confesado que ya sabía que Anna había comenzado otra relación: "la gente se cree que no nos enteramos de las cosas. Si ya lo sé". El joven nos ha asegurado que se alegra mucho de que su expareja haya encontrado de nuevo el amor y le da el visto bueno: "me alegro muchísimo. Le conozco, muy buen chaval".

El influencer no sabe "cuándo ha empezado, pero me alegro mucho de que esté feliz", una noticia que le han hecho llegar varias veces la noticia sobre su expareja: "puede que la haya visto, que me la hayan mandado dos o tres veces". Aún así, nos asegura que hay muy buena relación con ella y que guardan una bonita amistad: "hay muy buen rollo con Anna. A Anna la quiero mucho, pero de otra manera".

Hemos aprovechado y le hemos preguntado también por la nueva relación sentimental de Paz y nos ha confesado que le parece bien: "muy buen rollo", ya que él también le conoce: "le conozco también. Buen hombre". Por el momento, Iván confiesa que sigue soltero, pero disfrutando de 'amigas': "yo estoy soltero y entero. Con amigas".