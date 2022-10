Después de un verano tranquilo en el que ha podido disfrutar de los suyos alejada del foco mediática y sin protagonizar ninguna polémica, Rocío Flores vuelve a estar en el ojo del huracán por partida doble. En primer lugar, por la presunta relación que mantienen desde hace dos meses Olga Moreno y Agustín Etienne.

Un romance que la exmujer de Antonio David Flores habría confirmado a su entorno más cercano confesando que está muy ilusionada con su representante, que casualmente también es el manager de la hija de Rocío Carrasco. De hecho, es de lo más comentado que el nuevo novio de Olga tiene relación con la influencer, al igual que el amor de su padre, Marta Riesco, por lo que muchos especulan con si habría ejercido de celestina con las dos parejas.

Además, Rocío ocupa este miércoles un lugar destacado en la portada de la revista Lecturas, que desvela que ha sido despedida de la televisión. Según la publicación, 'El programa de Ana Rosa' habría decidido prescindir de ella después de pedir un aumento de sueldo para renovar su acuerdo.

La cuenta 'Algo pasa TV' va todavía más allá y asegura en su perfil de Instagram que Rocío - que cobraba 1000 euros por aparición y habría exigido una cantidad considerablemente superior - habría impuesto además no hablar ni de su vida personal ni tampoco la polémica que rodea a su familia materna. Ciertas condiciones que habrían hecho que la negociación saltase por los aires y que 'El programa de Ana Rosa' optase por prescindir de una de las colaboradoras que más han dado que hablar en los últimos tiempos.

Una información que Rocío ha desmentido a los micrófonos de Europa Press en su reaparición después de semanas en un discreto segundo plano: "La noticia que ha salido publicada, el titular es completamente falso". "Y sí que pediría que cuando se den noticias sobre mí al menos que sean verídicas" ha añadido visiblemente molesta.

En cuanto a la relación de Olga y Agustín Etienne, la influencer deja en el aire sí es verdad y si sabía que la exmujer de su padre estaba con su representante, pero sí ha dejado claro que "no tengo absolutamente nada que ver. Voy a pedir que me saquéis de este tema por completo, y no tengo nada más que decir".

Respecto a los motivos que han llevado a la no renovación de Rocío Flores por 'El programa de Ana Rosa', Yotele se ha puesto en contacto con fuentes de Unicorn Content que han declinado confirmar o desmentir la información.

El citado medio afirma que el representante de Rocío Flores habría trasladado que la colaboradora no estaría dispuesta a hablar de todos los aspectos de su vida personal, una condición impensable para los responsables del formato: "No tiene sentido tener a Rocío Flores sentada en el sofá si no va a hablar de su familia materna ahora que están de actualidad".

También señalan que no es la primera vez que el trabajo de Flores peligra "por sus continuas reclamaciones", pero en esta ocasión "ha tensado tanto la situación que las conversaciones han saltado por los aires".