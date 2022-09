Todos conocemos a Petra Martínez por su famoso papel de 'Fina' en 'La que se avecina'. La actriz no se ha querido perder el homenaje a Paco Lucía, a quien no pudo ver en directo y al que reconoce como un grande de la música.

La actriz, nos ha comentado cómo está su compañero José Luis Gil tras el ictus que sufrió el pasado mes de noviembre. Ella nos confiesa emocionada lo mucho que le gustaría poder abrazarlo en estos momentos: "Yo creo que es una de las cosas que más me apetecería hacer".

Petra espera que se recupere pronto y pueda volver a plató con ella y el resto de compañeros: "Espero que se vaya recuperando poco a poco porque esas cosas son muy lentas. Te digo que no te puedo decir nada nuevo que no hayan dicho ya mis compañeros".

Valora la tranquilidad del actor y la paz que le transmite en escena: "Estás en escena con él, haciendo una secuencia con él y es un actor que te transmite una tranquilidad yo, que soy tan nerviosa, es maravilloso".

Sobre el reciente hijo de Alberto Caballero junto a Miren Ibarguren, Petra Martínez asegura que su compañera es una madre primeriza estupenda y está deseando verla de nuevo en rodaje: "Está encantada de la vida, está feliz. Es una tía que es una alegría. Miren, de verdad, yo creo que es una de las personas con más energía que te transmite enseguida. Tengo unas ganas de que pase el tiempo y que vuelva".

Reconoce que le encanta el nombre que han escogido los padres del bebé, Rocco, y le augura un buen futuro al hijo de su compañera: "Me encanta Rocco. Es un nombre fuerte. Rocco Caballero, puede ser lo que quiera: músico, actor, abogado, lo que sea. Es un apellido y nombre fuerte".

Todavía no ha podido conocerle en persona pero sí que ha visto fotografías suyas: "No le he conocido, espero conocerle. Por lo que sé, he visto una foto maravillosa, y es maravilloso. El niño está perfecto, ha sido todo muy bien".