La sinceridad a veces se paga. Eso es lo que le ha pasado a una actriz de "La que se avecina", después de dar su opinión personal sobre el feminismos en un programa de televisión. "Creo que el feminismo se está forzando", afirma la intérprete, a la que han criticado duramente a través de las redes sociales.

La actriz ha defendido que son las familias quienes tienen que educar a sus hijos en materia de igualdad. También ha rechazado el feminismo radical que emite un discurso de odio hacia los hombres. "He tenido conversaciones con mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres. Pues no cariño, no. La mujeres necesita del hombre. Yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Somos iguales que los hombres, pero no podemos degradarlos ni denigrarlos", ha afirmado la artista, que no es otra que Macarena Gómez.

Profundizando en el tema, Macarena Gómez ha afirmado que en los últimos y en los discursos más radicales, Macarena Gómez ha vuelto a insistir: "Sí he sentido un discurso de odio en los últimos tiempos. A mí me caen muy bien y me gustan mucho los hombres".

Estas declaraciones han supuesto numerosas críticas a la actriz. Pero, tal y como ella misma ha reconocido, no es la primera vez que las feministas la colocan en el centro de la diana. "A la semana de parir me insultaron muchas mujeres feministas, diciendo que cómo había ido recién parida a trabajar. Pues tiene padre, que lo cuide él", ha expresado la actriz de "La que se avecina", que ha vuelto sobre el tema: "¿Cómo no voy a trabajar si me apasiona mi trabajo y vivo de ello?".

"La que se avecina" es una de las series españolas más populares. Comenzó a emitirse en 2007 y por el momento se han emitido doce temporadas. Por ahora, la productora ya tiene firmadas otras tres, por lo que la producción se prolongará, al menos, hasta 2025.

La serie trata sobre las desventuras y problemas de una comunidad de vecinos en una exclusiva propiedad llamada urbanización Mirador de Montepinar, supuestamente ubicado a las afueras de Madrid. Siempre en clave de humor, "La que se avecina" trata problemas de actualidad españoles como la burbuja inmobiliaria o la precariedad laboral.