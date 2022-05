Hace mucho tiempo que no vemos a Rocío Carrasco, exactamente desde la última emisión de 'Montealto', programa donde se reconstruyó la casa de Rocío Jurado y se habló en plató de su vida. Han pasado muchas semanas desde entonces y el rostro visible de Mediaset ha dejado a un lado los focos que la han estado alumbrando para volver con más fuerza con 'En el nombre de Rocío'.

Este sábado nos encontramos a Rocío Carrasco en el Teatro Real, en un homenaje a Manuel Alejandro y lo cierto es que se mostró discreta ante las preguntas que le hicimos, sobre todo cuando le comentamos la liposucción a la que se ha sometido Rocío Flores o sobre las fotografías de Antonio David Flores con Marta Riesco.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac acuden juntos al concierto de Manuel Alejandro en el Teatro Real, artista al que considera parte de su familia: "maestro, maravilloso" y añadía que para ella es "familia, familia". Además, la hija de Rocío Jurado asegura que se encuentra muy bien de ánimos: "muy bien, gracias, bien todo".

A la salida, Rocío Carrasco aseguraba a los medios de comunicación que no va a hablar sobre la liposucción a la que se ha sometido Rocío Flores: "yo no te voy a contestar nada de eso, de verdad que no". También huía al preguntarle su opinión respecto a la querella impuesta por Antonio David Flores acusándola de impago de la manutención de su hijo David: "me voy para dentro".

Por el contrario, Rocío si decidió hablar del bonito encuentro que ha tenido con Manuel Alejandro, compositor con el que tiene una estrecha relación: "ha sido un día maravilloso, día para la eternidad, del maestro de los maestros y una maravilla". Además, nos confesaba haberse acordarse de su madre, Rocío Jurado, al ver a Manuel Alejandro: "hombre, claro. Verlo a él es verla a ella, claro que sí".