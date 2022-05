Es uno de los programas del momento. Todo el mundo habla de ello en la cola del supermercado o en la oficina. Pasapalabra ha conseguido trascender la pequeña pantalla y se ha colocado como uno de los programas más vistos de la televisión. Pero que hablen de uno no siempre es bueno. O al menos no del todo.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto.

Cada tarde, el programa presentado por Roberto Leal aglutina a millones de espectadores que disfrutan de este divertido juego de palabras y se divierten tanto con los invitados como con los propios concursantes. Una de las leyendas del espacio presentado por Roberto Leal es Oretes, que ya lleva la friolera de 144 programas luchando por conseguir el rosco final. Quizá la parte más agridulce ser un concursante tan longevo es ver cómo pasan rivales, lamentando la eliminación de quienes también acaban convirtiéndose en sus compañeros. Esta circunstancia se está haciendo frecuente desde el adiós de Jaime, y esta vez ha tocado despedir a Marian. Por eso, antes de jugar 'El Rosco' por primera vez frente a José Luis, el burgalés ha querido expresar unas bonitas palabras para ella. "Quiero dedicarle 'El Rosco'", ha afirmado.

Orestes ha asegurado que Marian "ya es parte del parnaso del programa". "Aquí seguirás", ha añadido emocionado. Marian ha caído eliminada después de 15 programas. Como premio, se lleva 4.800 euros. La concursante castellonense ha demostrado un gran nivel durante su participación, firmando varios empates con Orestes e, incluso, llegando a ganarle en una ocasión. Sin embargo, la experiencia y la seguridad del burgalés en ‘El Rosco’, con lo ocurrido en el anterior programa como ejemplo, han hecho que tuviera que enfrentarse muchas veces a esta prueba de eliminación.

Coge el relevo José Luis, que ha logrado superar sin errores la ‘Silla Azul’. El nuevo concursante llega de Toledo y trabaja como administrativo. Además, asegura que le gusta llevar una vida tranquila, el campo, la naturaleza, la lectura y jugar al pádel. Como curiosidad, lleva sin cortarse el pelo desde que empezó la pandemia. Y ha hecho una promesa en caso de superar la ‘Silla Azul’.

Pasapalabra ha sido siempre objeto de polémica por los concursantes que van al plató. De hecho, en el último rosco, Marián y Orestes empataron, consiguiendo 600 euros cada uno y evitando la silla azul. Sin embargo, algunos usuarios detectaron fallos en las definiciones. "Me alegro por la señora pero la respuesta a la letra C no es correcta y ha sido dada por buena, error de los preparadores del rosco. Mucho cuidado no se pueden cometer esos errores. Saludos a todos sobre todo a ella y a él. Muy divertido. En concreto en la C eran 2 preguntas con dos respuestas: pasar del estado gaseoso al liquido condensación aunque con matices. Y pasar del estado gaseoso al solidad sublimación inversa, con matices".