A la greña por los excesos

El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, aprovechó la feria turística de Londres (World Travel Market) para anunciar (en una conferencia en castellano y con escasa presencia de periodistas extranjeros, aunque, eso sí, con el cónsul del Reino Unido, Lloyd Milen, como espectador) que la aplicación del decreto contra el turismo de excesos había permitido este verano reducir un 87% las lesiones graves en Sant Antoni, un porcentaje por debajo del de Magaluf, que fue de un 90%.

Llamó la atención el escenario elegido para aportar ese dato y, de paso, hacer saber a las autoridades y empresas turísticas británicas que esos porcentajes demostraban el deseo del Govern de «desvincular las islas» del turismo de excesos para «proteger a los propios viajeros y a los residentes». «Los dispositivos están funcionando y los resultados demuestran lo que siempre dijimos, que seríamos contundentes contra este tipo de actitudes y que no las toleraríamos», señaló Negueruela. El presidente del Consell, Vicent Marí, recordó en ese mismo escenario, no obstante, que sólo se produjo el pasado verano «un hecho grave en Sant Antoni vinculado al turismo de excesos», y que la Oficina ibicenca de Lucha contra la Intrusismo realizó «33 inspecciones específicas para velar por el cumplimiento del decreto, que se tradujeron en 17 expedientes abiertos por diligencias previas y nueve expedientes con propuesta de traslado al Govern». El Consell, añadió, no tenía constancia «de ninguna inspección impulsada directamente por el Ejecutivo balear».

El Consell y el Ayuntamiento de Sant Antoni están a la greña con la conselleria balear de Turismo por este asunto, especialmente desde que Negueruela visitó la isla para arremeter contra ambas instituciones, a las que acusó de «negligentes» y de «grave dejación de funciones al no aplicar el decreto contra excesos». «El alcalde —acusó el conseller— ha mentido a la opinión pública de forma clara. Le exijo responsabilidad a la hora de actuar con la contundencia que se actúa en otros ayuntamientos. Y que depure responsabilidades». «En esta isla se ha decidido no hacer nada», aseguró.