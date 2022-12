Auditori Caló de s’Oli. Las esculturas futuristas de Franck R. Tassi

En abril falleció el artista francés Franck R. Tassi, que vivía en Cala de Bou. Justo un mes antes se había inaugurado en el Auditorio Caló de S’Oli ‘Escultura futura’, una muestra retrospectiva comisariada por Nuria del Río.

Formentera fotográfica. Homenaje al maestro de la fotografía Ramón Masats

Formentera Fotográfica cerró su décima edición con un homenaje al fotógrafo catalán Ramón Masats, que cambió el reportaje gráfico en España. El festival contó también con un premio Pulitzer, Emilio Morenatti.

Ses Dotze Naus - ‘Figueretes 2022’, una residencia artística con creadores internacionales

En febrero la Fundación Ses Dotze Naus se presentó en sociedad y dio a conocer su primera residencia artística para 2022, llamada ‘Figueretes’, que reunió en Eivissa durante varias semanas a nueve artistas internacionales y nacionales, que trabajaron en Can Bufí, en una antigua carpintería reconvertida ahora en espacio de producción y exposición de arte contemporáneo.

MACE - Un recorrido por la trayectoria artística de Zush en Eivissa

Evru, conocido antes como Zush, visitó en junio Eivissa para inaugurar la muestra que le dedicó el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, comisariada por su directora, Elena Ruiz; Xavier de Luca y Enrique Juncosa. ‘Zush a Eivissa’, que se clausuró el 30 de noviembre, reúne obras que el artista realizó durante el periodo en el que vivió en la isla, entre 1968 y 1983. Zush estuvo en el MACE de nuevo en noviembre con motivo de la visita de varios congresistas asistentes a la conferencia del Cimam, en Mallorca, y para participar en una charla-coloquio con De Luca.

La Nave - La obra de Eva Beresin desembarca en ses Salines

‘Prácticas diarias de pecados capitales y otros disparates’ es el título de la exposición de la artista húngara Eva Beresin en La Nave.

CAN - Nace en Ibiza una feria dedicada al arte contemporáneo

En julio el Recinto Ferial de Eivissa acogió la primera edición de CAN, Contemporary Art Now, un proyecto del promotor cultural madrileño Sergio Sancho. En esta feria se dieron cita 37 galerías internacionales, por ejemplo, de Nueva York, Seúl, Hong Kong, Tokio o Londres y alguna también nacional. CAN apostó por el arte figurativo contemporáneo y por artistas emergentes y de media carrera.