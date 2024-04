Un juzgado citó a la madre del niño de Girona a declarar por un posible maltrato pero ella no quiso denunciar

Álex y Ástrid, la pareja de Bellcaire d'Empordà que protagonizan, como verdugo y víctima, el último caso de violencia vicaria en España, no tenían procedimientos judiciales abiertos por maltrato. En un informe incorporado por el Juzgado de La Bisbal d'Empordà, que investiga el caso, no consta ninguna causa judicial entre ellos antes del crimen de este miércoles en el que Álex presuntamente acabó con la vida de su hijo de 5 años ante la madre y después la golpeó brutalmente.

Sin embargo, en el histórico judicial de la pareja, aparece un procedimiento, iniciado a raíz de la denuncia policial presentada en julio de 2022 por un vecino, cuando escuchó gritos y voces en la vivienda que compartían. Una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió al domicilio, pero no constató ningún caso de violencia machista.

Pese a esto, los agentes realizaron un atestado con todo lo que habían recopilado esa noche y lo enviaron a un juzgado de La Bisbal que abrió diligencias de investigación por un posible delito de daños. De esta forma, citó a declarar a Ástrid que acudió al juzgado, pero una vez allí se acogió a su derecho a no declarar y no presentó ninguna denuncia contra su pareja.

Por eso, el informe entregado en el juzgado señala que no existe ningún antecedente entre la pareja. La denuncia policial quedó archivada en el juzgado, al no presentar la mujer denuncia y no existir ningún otro elemento en el atestado que indicase indicios de delito contra ella, ya fuese maltrato o lesiones.

Fuentes judiciales remarcan que no hay ninguna causa judicial previa, ningún procedimiento en curso, ni ninguna otra diligencia que haya dejado ninguna consecuencia procesal entre la pareja. La primera es el presunto asesinato del hijo de cinco años a manos del padre.

Muestras de afecto por el menor asesinado en Bellcaire. / / EUROPA PRESS

El entorno de Ástrid ha explicado que ella quería cortar la relación con Álex por sus adicciones en alcohol y drogas y que hacía días que ya no dormían juntos. En este sentido, los investigadores encontraron una maleta del sospechoso que debía ir a buscar a la vivienda la tarde antes del crimen, pero no acudió. Lo hizo de madrugada y presuntamente mató a su hijo y golpeó brutalmente a su pareja.

La portería de la vivienda en Bellcaire d'Empordà se ha convertido en un altar improvisado con velas y peluches en recuerdo del niño asesinado. Su madre sigue en el hospital recuperándose de las graves lesiones que presuntamente le produjo su pareja en la cabeza y cuerpo con una estructura metálica, además de numerosos cortes en la cara más superficiales.