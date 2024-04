La familia de Pablo Año, desaparecido hace un mes en Tenerife, pide más medios para su búsqueda

Se subió a una guagua en La Matanza de Acentejo y nada más se ha sabido de él desde entonces. Como si la tierra se lo hubiera tragado el pasado 4 de marzo. Desde entonces, desde ese primer lunes de marzo, su familia no ha vuelto a tener noticias de Pablo Año Moreno, de 34 años. Se trata de un hombre que padece esquizofrenia y que ha tenido un historial de intentos de autólisis. Su familia, en concreto su hermana Anahí, reclama más medios para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan "poner más empeño en la búsqueda".

Está desesperada desde que denunció la desaparición de su hermano en el cuartel de la Guardia Civil de La Victoria de Acentejo, tanto que también en los últimos días ha denunciado en sus redes sociales lo que para ella ha sido una presunta "inacción" de los investigadores. Asegura que "el número de efectivos es muy pequeño para la cantidad de asuntos que seguro que llevan por el volumen de vecinos que somos en el norte de Tenerife".

Anahí sostiene que los agentes de la Guardia Civil le han dicho que la desaparición de su hermano "no es una desaparición preocupante; que es una persona adulta, mayor de edad, que se ha ido de su casa de manera voluntaria". Sin embargo, la opinión de Anahí es bien distinta porque señala que su hermano es una persona vulnerable, con "una discapacidad reconocida del 66%, que padece esquizofrenia y tiene un historial de intentos de suicidio". "Hay un historial clínico de todas las veces que ha intentado quitarse la vida porque ha ingresado en el hospital inconsciente, con espuma por la boca o golpeado por todos lados al tirarse desde altura", por lo que asegura que ante estos hechos su hermano "es una persona de riesgo".

"No me han llamado en todo el mes para darme información sobre cómo va la investigación de búsqueda de mi hermano", asegura Anahí para decir que ha sido ella la que ha llamado constantemente, todos los días, al cuartel de la Guardia Civil para intentar obtener algún tipo de información. No obstante, hace una apreciación. "Solo me han llamado este sábado, pero fue a raíz de que yo subiera a las redes sociales mis quejas porque he dicho que no están haciendo nada para buscar a mi hermano".

La hermana de Pablo afirma que en un primer momento (los agentes) querían esperar a ver si mi hermano cobraba la pensión el día 24 de marzo. Sin embargo, asegura que al día siguiente, a las 14:00 horas se trasladó al puesto de Puerto de la Cruz, ya que "no había llamado nadie" para decirle si se habían producido movimientos en la cuenta de su hermano. De hecho, asegura que "fue entonces cuando le dijeron que iban a ponerse a mirar". "No entiendo cómo no tenían acceso antes del día 24 a la cuenta de mi hermano", se pregunta.

Manifiesta que lo mismo ha ocurrido con la información del bono de guagua de su hermano. "Tuve que ir yo a Titsa para pedir el historial de viajes del bono personal de mi hermano así como los vídeos de la cámara de seguridad de la guagua en la que se montó mi hermano para ver cuál fue la parada en la que se bajó y que es ahí donde se le perdió el rastro a Pablo".

Anahí asegura que los agentes le han dicho este mismo lunes que han pedido las imágenes a Titsa "pero que no saben cuándo se las van a dar porque tienen un horario de administración". No obstante, y siempre según la versión de Anahí Año, desde Titsa le han dicho que ya tienen las imágenes separadas de la guagua que cogió Pablo Año Moreno aquel 4 de marzo. "Me han dicho (en Titsa) que los vídeos ya están preparados" para entregar a los investigadores, señala.