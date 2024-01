"Hija de la gran puta; no vales ni para chupar pollas… os voy a matar. No seré yo, serán otros chavales... que os van a meter la polla bolleras, y vais a chillar. No valéis ni para chuparla, voy a ir a por ustedes, primero a por ti y luego a por la morena". Se llama R. B. G., tiene 56 años, y este lunes se sentaba en el banquillo de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de un delito contra la dignidad (delito de odio), dos leves de lesiones y otro de amenazas por vejar y golpear a dos vecinas por su orientación sexual. La Fiscalía pedía para él 33 meses de prisión.

El origen de su odio, según el Ministerio Fiscal, es que ambas son lesbianas y tienen una relación sentimental. El detonante, que le habían regañado por orinar en una zona común. Por este motivo, tras amenazar a las dos chicas, el hombre, fuera de control, agredió a sus vecinas con una muleta la tarde del 2 de abril de 2020. Admite la agresión "A juicio de esta defensa", anunciaba el abogado del hombre, José Ignacio Antolín, a su llegada a la Audiencia, "se ha sacado de contexto lo que no deja de ser una trifulca vecinal". Descartaba el movil homófobo y dejaba ver, antes de entrar en sala, que se podían amparar en algunos atenuantes para el agresor. "Se dan una serie de circunstancias que podían haber alterado el comportamiento de mi defendido". El letrado, aunque advierte que aún no hay diagnóstico definitivo, dejaba entrever que su cliente podría tener afectada su salud mental. Finalmente no se ha celebrado el juicio porque la defensa y la Fiscalía han llegado a un acuerdo. Cabizbajo, tranquilo, con la mirada perdida, el acusado ha reconocido la agresión ante el juez, y ha aceptado el acuerdo: un año de prisión por dos delitos leves de lesiones, uno a cada mujer, otro contra la integridad moral y un tercero de amenazas. Notas amenazantes "Los hechos eran los que eran", resumía el abogado, tras alcanzar el acuerdo y afirmar que, efectivamente, la agresión existió. "Cuestión distinta era que entrarán en el ámbito del delito de odio". Frente a esta opinión se encontraba la Fiscalía, que en su escrito de acusación, al que ha accedido CASO ABIERTO, aseguraba que el móvil principal de la agresión respondía a una cuestión homófoba. Las mujeres acudieron al médico, una de ellas presentaba un fuerte golpe en el costado, la otra sufrió un traumatismo craneal. Añade el fiscal que el vecino, lejos de mostrar arrepentimiento, fue a más. Cada vez que se cruzaba con ellas, tal y como considera probado el Ministerio Público, el hombre insultaba de forma "despectiva" a las dos "movido por sus prejuicios a las personas por su orientación sexual". "Guachupinas, os van a violar" No solo lo hizo de forma verbal, lo dejó por escrito. "Movido por idéntico ánimo" dejó en la luna del coche de la pareja, tres notas manuscritas. La lectura es literal: "Puercas, sois unas putas bolleras, putas zorras… primero a por ti, rubia; segunda, la cerda morena". La segunda nota: "tenéis un día para iros de aquí, en el video sale como vais a por mí… bollera y puta morena… os voy a reventar… mirar para otros yo no lo voy a hacer … chavales de 18 años que odian las guachupinas… zorras, bolleras… os van a violar con una verga de 25 cm… os van a mater la polla hasta que disfrutéis zorras, lo voy hacer…. Zorras… puta lesbiana… camellas… zorras, rubia, morena”. La última fue a más: “me voy a comprar zorras. Cuando venga, no esté todo igual os quemo el patio, zorras. Cuando aparezca la alfombrilla te quitaré una denuncia…” Tras alcanzar un acuerdo, el delito contra la dignidad se ha retirado, pero el hombre sí ha sido condenado por un delito contra la integridad moral. El vecino ha reconocido también dos delitos leves de lesiones y amenazas. La pena total es un año prisión. Tendrá que abonar una responsabilidad civil de 700 euros, más 180 euros de indemnización.