El cruento crimen de las gemelas Vázquez: un jurado decidirá en octubre si son culpables

"Holi 'cari', he estado hablando con mi hermana por teléfono y está chunga, chunga. Hemos estado hablando… porque ella ya no aguanta más, y es normal… sobre cómo conseguir cloroformo, 'cari', para dormirlo y luego… eso. ¿Sabes? Porque de este viernes no quiere que pase ya. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así que, si lo conseguimos para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Yo me pido el día personal. No pasa nada. Ya seguimos hablando luego, que voy a salir a comprar. Hasta luegui". Este es uno de los audios que figuran en la causa por el asesinato de Pedro Fernández. Tres personas -las gemelas Dolores y Pilar Vázquez e Isaac Gil, que confesó el crimen- serán juzgados en la Audiencia de Barcelona a partir del próximo 9 de octubre. Un jurado deberá decidir si son culpables o no. La fiscalía, que reclama para cada uno 24 años de cárcel, sostiene que las dos mujeres se coordinaron con Isaac, novio de Pilar, para, supuestamente, acabar con la vida de Pedro, novio de Dolores.

El audio de Whatsap donde se habla del cloroformo (al final no se usó) se lo envió Pilar a su novio. En esos 54 segundos, como en otros audios y mensajes, se aprecia la frialdad con la que los acusados conversaron acerca de cómo matar a Pedro y cuándo hacerlo. Tal como anunciaba ese audio, Pedro acabó siendo asesinado en la noche de aquel viernes 9 de julio al sábado 10 de julio de 2021 en la casa de Dolores, su pareja sentimental, en Sabadell. Esta grabación y otras similares, como en la que Pilar pide a Isaac que se acuerde de meter una manta en el coche (el cadáver de Pedro fue hallado por los mossos envuelto en una manta ), y cuatro vídeos registrados por dos vecinos del inmueble a través de la mirilla de la puerta son las principales pruebas de cargo. En los vídeos se observa a las hermanas limpiando el rellano donde la víctima murió. En uno de ellos, además, se aprecia a Isaac propinando golpes en la cara de Pedro con el pie y pisando su pecho para cerciorarse de que ya estaba muerto, instantes después de haberle golpeado el cráneo con una herramienta metálica. El contenido de los teléfonos Está previsto que el juicio se inicie el lunes 9 de octubre, con la constitución del jurado y, posteriormente, con las alegaciones previas tanto de la fiscalía como de la acusación particular, representada por el abogado Juan Pagán, y las defensas. En el guión del juicio figura que al día siguiente declararán las gemelas Dolores y Pilar, así como Isaac Gil y testigos. Sin embargo, esta planificación puede variar y no sería de extrañar que los procesados declaren los últimos, después de la práctica de todas las pruebas. De entrada, está previsto que las sesiones se celebren durante varios días hasta el 17 de octubre. Una de las diligencias clave será el informe pericial sobre el contenido de los terminales de telefonía, así como la declaración de los mossos que participaron en la investigación. El testimonio de los vecinos que grabaron los vídeos también dará pistas al jurado sobre lo ocurrido. Pedro fue asesinado en Sabadell mientras dormía en el piso de su novia, Dolores. Fue brutalmente golpeado con una herramienta (una pata de cabra) en la cabeza. La fiscalía y la acusación particular consideran que se trató de un crimen planificado paso a paso. Sostienen que las gemelas Dolores y Pilar trazaron junto a Isaac "un plan encaminado a acabar con la vida" de Pedro, que entonces tenía 55 años. La idea era que Dolores, su novia, lo atrajera hasta su domicilio, en la calle de Porto de Sabadell, y en ese lugar lo asesinaran. Y así ocurrió. Múltiples golpes con una palanca Ese día Dolores llamo a Pedro y le pidió que acudiera esa noche a la vivienda para dormir juntos. Y cuando se encontraba ya en el dormitorio junto con Dolores, los otros dos acusados irrumpieron en la casa, indican las acusaciones. Según el fiscal, Isaac, "movido con la intención de acabar con su vida y actuando en común acuerdo para tal fin con las dos mujeres acusadas", agredió a Pedro. Le asestó "múltiples golpes" con una palanca metálica (una pata de cabra) que le alcanzaron la cabeza con "extremada violencia". Pedro pudo escapar y dirigirse a la escalera del inmueble, pero Isaac le persiguió hasta que se desplomó. Los Mossos fueron alertados por los vecinos que presenciaron los hechos a través de la mirilla de sus puertas. Cuando los agentes llegaron al edificio se encontraron a Isaac fregando el suelo y este mintió asegurando que un vecino se había caído. Después, siguiendo el rastro de sangre, quisieron entrar en la vivienda de Dolores, pero esta se negó a abrir la puerta. Cuando finalmente los policías lograron entrar, hallaron el cadáver de Pedro enrollado en una manta. Isaac confesó a los agentes los hechos, e inculpó a Dolores, pero no a su pareja, Pilar.