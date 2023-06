Cristina Alias, presidenta de la asociación Trans Huellas de la provincia de Málaga, ha denunciado una agresión 'trans' en las redes sociales que ha sufrido en sus propias carnes.

Según ha explicado la afectada a la Cadena Ser en Málaga, una supervisora de un supermercado de la capital le ha llamado "caballero" al menos "entre tres y cuatro veces".

Alias, que estaba con una amiga que también ha presentado una reclamación, explica que "[...] desde un primer momento le ha dicho que soy una mujer... pues luego ha insistido llamándome 'caballero' y así hasta que me ha acompañado a la salida del local donde me iba pidiendo disculpas pero llamándome 'caballero'". "Si Lidl invirtiera una décima parte en formar a su personal en tratar bien al colectivo LGTBI que lo que gasta en dirigir a los clientes al sistema de autopago, esto no pasaría", ha añadido Alias a la radio.

Acabamos de presenciar un acto de Transfobia ,La encargada del @lidlespana de Armengual de la mota de Málaga que había sobre las 10:00 - 12:00 hoy 21/06/2023 ha dicho señor varias veces a Nuestra Presidenta Cristina. — Trans Huellas (@Asotranshuellas) 21 de junio de 2023

Es el caso que ha vivido en primera persona la presidente de este colectivo en Málaga "aun siendo obvio por la ropa y una pulsera con la bandera arcoiris que estaba hablando con una persona trans, ha usado en repetidas ocasiones la palabra 'caballero'", según ha asegurado en las mismas declaraciones.

"No quiero ninguna indemnización, lo que quiero es que esto se conozca y que Lidl sepa lo ocurrido y tome medidos tras la agresión que he sufrido hoy [por el pasado día 21] y que ha supuesto, al menos para mí, una agresión muy grave", ha explicado Alias.