Estas son las aerolíneas donde el equipaje de mano es gratis y te puedes ahorrar dinero

Tras la pandemia por el Covid los billetes de avión se encarecieron, y desde entonces no han vuelto a bajar de precio (y en muchos casos han seguido encareciéndose). Por ello, cuando reservamos un vuelo miramos muy bien los extras que la compañía aérea nos cobra (maleta de mano, elección de asiento...), ya que estos pluses incrementan bastante el precio inicial del trayecto que hemos seleccionado.

Incluso si elegimos una compañía que no nos cobra la maleta de mano u otra que pagamos por llevarla, es fundamental tener en cuenta las medidas establecidas por cada compañía en cuanto al equipaje que vamos a subir al avión, ya que en caso de que nos excedamos en tamaño o peso tendremos que pagar otro plus si no queremos quedarnos en tierra.

IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos.

En general, las compañías aéreas son ligeramente más generosas que IATA con las dimensiones, aunque está bien saber que si tu maleta mide 55 x 35 x 20 la admitirán en todas las compañías. La única salvedad es Qatar Airways (50x37x25), que, aunque en su conjunto supera las medidas recomendadas (112 cm frente a los 110 de IATA), las organiza de una manera diferente.

Para que no te pierdas en las medidas del equipaje de mano permite cada aerolínea, observa el recuadro de abajo para que no te lleves ningún susto antes de embarcar.

Tamaño y peso del equipaje de mano en casa compañía aérea / OCU

Las aerolíenas que no cobran por el equipaje de mano

Tanto si vamos a hacer un viaje largo (en el que necesitamos más equipaje por lo que además de facturar una maleta necesitamos también hacer uso del equipaje de cabina) como uno muy corto (todo lo que necesitamos cabe en una trolley) pagar por subir una pequeña maleta a la cabina aumenta el costo total del vuelo, por lo que resulta interesante saber qué aérolíneas nos dejan hacerlo de forma gratuita.

Ya sabemos que las low cost, como Vueling o Ryanair, nos obligan a abonar un suplemento si queremos llevar equipaje con nosotros durante el vuelo.

las compañías cobran a sus pasajeros un suplemento de entre 5 y 40 euros por llevar maleta de cabina, un recargo que encarece unos billetes que aparentemente eran los más económicos.