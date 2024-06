Este es el día de la semana que no debes volar con Ryanair, Vueling o easyJet: esta es la razón

Una empresa experta en vuelos ha advertido a los pasajeros, así como a los turistas que viajan con aerolíneas como Ryanair, Vueling, easyJet y otras, que eviten un determinado día de la semana.

HappyOrNot analizó más de 10 millones de puntos de datos de comentarios de clientes de aeropuertos en más de 30 países de todo el mundo para revelar no solo el mejor día de la semana para volar y evitar las multitudes, sino también el mejor momento del día para volar.

Miika Mäkitalo, directora ejecutiva de HappyOrNot, explica a Birmingham Live: "Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos de nosotros esperamos con ganas nuestras vacaciones, pero el viaje que puede estar lleno de frustración y estrés innecesario".

El mejor y el peor día de la semana para volar

El mejor día de la semana para volar es el miércoles, mientras que el peor día es el domingo. Los miércoles obtuvieron un 83 por ciento de positividad por parte de veraneantes y turistas, según explicó el grupo, que crea el sistema de evaluación de "caras sonrientes" en las terminales de aeropuertos de todo el mundo.

Los domingos se recibieron las reacciones menos positivas de los pasajeros. Los datos muestran que las 7 de la mañana es el "momento más feliz" para volar, con alrededor del 84 por ciento de los comentarios recibidos a esta hora positivos, seguido de cerca por las 8.

Miika explicó: "Hemos visto a lo largo de los años que la última hora de la tarde y la noche es siempre el momento menos feliz para volar, y este año no es diferente, siendo la medianoche la hora más infeliz en términos de comentarios de los clientes. Sin embargo, en 2024 el momento más agradable para volar son las 7 horas, unas horas más tarde que el momento más feliz del año pasado: las 4. Como las 7 de la mañana no es demasiado temprano, los viajeros no se arrepienten de haber perdido una buena noche de sueño, pero es lo suficientemente temprano como para ser optimistas y poder llegar al destino a tiempo. Más temprano en la mañana coincide con la hora a la que probablemente las instalaciones del aeropuerto se preparan para estar limpias y ordenadas, y el personal está lleno de energía al comienzo de sus turnos".