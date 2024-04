La artista ibicenca Aída Miró lleva a las mujeres de Ibiza al Bronx

«Tras llevar las mujeres del Bronx a Ibiza y Formentera, es hora de llevar las mujeres Pitiusas al Bronx», asegura la artista ibicenca Aída Miró, que el pasado año expuso sus retratos de mujeres de este barrio neoyorquino en la isla y que ahora regresa allí con una muestra de retratos de mujeres ibicencas.

‘Sexy Catalina’, retrato de su abuela de Aída Miró, y otra de las obras de la muestra ‘Hereva’. / redacción. eivissa

La exposición se titula ‘Hereva’ y abre del 4 al 25 de mayo en la galería AAA3A. Alexander Avenue Apartement 3A, Bronx NY. Está comisariada por Blanka Amezkua y cuenta con el apoyo del Institut Ramon Llull.

«‘Hereva’ es el título de mi exposición de pintura que trata de la mujer de Ibiza y Formentera, su cultura, folclore y costumbres todavía vivas, que se van pasando de generación en generación. ‘Hereva’ significa heredera en catalán, es una palabra poco usada, ya que normalmente se habla del hombre como el heredero en las familias. Las mujeres también somos herederas. Pero no sólo de bienes materiales, esta herencia también va unida a patrones de conducta, secretos, cargas y conflictos familiares sin resolver que debemos sanar a través de trabajo personal. Todo esto forma parte de nuestra cultura y tradición heredada, que ha ido pasando de generación en generación», señala Miró, que afirma que quiere «recobrar la importancia de la mujer en la cultura y la sociedad pitiusa».

«A través de la pintura, pretendo renovar la visión de la figura de la mujer y su evolución de una perspectiva actual. Haciéndolo desde una mirada femenina, dando a conocer su tradición, folclore y mitología», dice.

En ‘Hereva’ hay obras más personales, como los retratos de la abuela y la hermana de la artista, y otras dedicadas a la diosa Tanit, «protectora de Ibiza», señala.

La muestra se compone de cuadros pintados con diferentes técnicas, desde óleos a dibujos a lápiz sobre madera, y en formatos pequeños y medianos. Además incluirá en una pantalla imágenes y vídeos de ball pagès de diferentes colles de Ibiza. «Estoy segura de que nunca han visto algo así ni se lo imaginan. Cuando digo que soy de Ibiza siempre piensan que todo es fiesta loca y playas, como si no hubiera nada más. Cuando expuse ‘From Ibiza to New York’ en 2018 las obras que más llamaron la atención y curiosidad fueron las que mostraban el traje de baile tradicional con la emprendada. Estoy segura de que ni se imaginan cómo es el baile, ni la música, ni la cultura popular», cuenta la artista.

«Mi abuela murió hace cuatro años en pleno confinamiento, lo que marcó un punto de inflexión en mi obra -continúa-, decidiendo honrar a mis antepasados, a su tierra y especialmente a las mujeres, después de tantos años vivido tan lejos».

Hereva se presentó en el Club Diario de Ibiza por primera vez en 2022 y a esas obras se han ido agregando otras de pequeño formato que se van a mostrar por primera vez en esta galería del Bronx.