No es necesario ducharse cada día: este es el motivo.

¿Es necesario lavarnos con mucha frecuencia? Algunos expertos creen que la ducha diaria se basa más en un "contrato social" que en una necesidad real.

El trabajo desde casa inducido por la pandemia, mudarse con una pareja que se ducha menos y la pura pereza de la mediana edad, entre otros, empujan a abandonar a muchas personas un hábito de casi tres décadas: algunos piensan que mientras no hagan ejercicio, ahora solo se duchan alrededor de tres veces por semana. Otros se bañan tan poco o incluso menos (algunos solo una vez a la semana en invierno, ocasionalmente debido a problemas de piel o porque no les gusta tener el cabello mojado), pero otros no se alinean con ellos o incluso están disgustados. "No puedo despertarme bien sin mi ducha matutina"; "Todos los días deben empezar con una ducha y una taza de té"; "No hay manera de que me quede en mi cama [sin ducharme] después de viajar a Londres"; "¿Tres veces por semana? Qué asco", dicen.

A los que se duchan poco, se les mira con recelo. Esto no solo se aplica a los hippies amantes de la naturaleza que viven en tiendas de campaña, sino también a los usuarios de TikTok que se duchan a baja altura e incluso a las celebridades. El mes pasado, el presentador de televisión británico Jonathan Ross fue noticia al afirmar que se lava menos de una vez a la semana, y en 2023, la actriz América Ferrera sorprendió a sus compañeros de reparto de Barbie en una entrevista al admitir que ocasionalmente se salta la ducha. En 2021, estalló un mini furor cuando el actor Ashton Kutcher horrorizó a los comentaristas con su rutina de lavarse "las axilas y la entrepierna a diario y nada más", y su colega actor Jake Gyllenhaal dijo que creía que bañarse era a veces "menos necesario" (solo para afirmar más tarde que había sido sarcástico). A medida que otras celebridades intervinieron, el malestar se volvió tan grande que los actores Jason Momoa y The Rock pronto tuvieron que aclarar que ellos se duchan mucho.

Ningún beneficio

Pero si bien lavarse las manos con frecuencia es clave para detener la propagación de gérmenes, según la mayoría de los médicos, la ducha diaria no tiene ningún beneficio inherente para la salud física. De hecho, incluso puede ser perjudicial para la salud al resecar la piel y debilitar el sistema inmunológico. Aun así, los estudios indican que más de la mitad de los estadounidenses y británicos se duchan todos los días. ¿Es hora de reducir la escala?

Encontrar a alguien dispuesto a dejar constancia de su falta de ducha no es fácil. En 2015, el químico David Whitlock fue noticia con el anuncio de que llevaba 12 años sin ducharse. En cambio, se roció con bacterias buenas e incluso fundó una marca de cuidado de la piel basada en esa filosofía. Un año después, el médico James Hamblin escribió que él también dejó de ducharse. En 2020, cuando se publicó su libro Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less, le dijo a la BBC: "Tengo un olor y mi esposa dice que es simplemente identificable. Pero a ella le gusta. Otras personas dicen que no está mal".

El ambientalista Donnachadh McCarthy argumenta que él no es "el único que [no me ducho todos los días]". "En lo que estoy solo es en estar valientemente dispuesto a hablar de ello", añade. Hace ocho años, McCarthy escribió un artículo para The Guardian sobre sus (entonces) duchas semanales, complementadas con el lavamanos. Decir que se duchaba con poca frecuencia le daba miedo, afirma, porque sabía que recibiría una avalancha de abusos y burlas. Pero, tras publicarse el artículo, la gente le susurró al oído que hacían lo mismo que él.

Hasta que sufrió una lesión, McCarthy era un bailarín de ballet profesional con hábitos de ducha normales. Después de pasar dos semanas con el pueblo indígena yanomami en la selva amazónica, decidió aportar su granito de arena por el medio ambiente, instalando un recolector de agua de lluvia e instalaciones de agua caliente solar térmica en su casa de Londres, y haciendo un seguimiento de su uso de agua. Durante los años siguientes, empezó a ducharse cada vez menos. Hoy en día, es aproximadamente una vez al mes. Se lava en el fregadero a diario, usa un paño para limpiarse todo el cuerpo y se afeita con una taza de agua. Nadie dice que huele mal.

"Si vas a un edificio antiguo, en los dormitorios verás estas preciosas mesas de madera con cuencos hundidos en ellas", explica. "La gente usaba agua de los tazones y tenía un paño para la cara y el cuerpo... Obviamente, tener agua corriente es muy positivo. Pero significa que se usa mucha más", añade.

Un baño de burbujas con una taza de té y un libro. / Pexels

Es común ducharse una o dos veces al día

Nuestra pasión por el renacimiento diario del agua y jabón es también un foco de interés académico sorprendentemente poco frecuente. Hasta tal punto que un informe de 2005 parece seguir siendo un punto de referencia en los círculos de investigación sobre duchas. En Gran Bretaña es común ducharse una o dos veces al día, según el informe. Para muchos, esto se ha "convertido en una rutina tan normal que resulta social y físicamente incómodo lavarse con menos frecuencia".

Dale Southerton, profesor de Sociología del Consumo en la Universidad de Bristol, es uno de los coautores. "Nos lavamos el cuerpo mucho más que en el pasado", le dice a la BBC. El cambio se ha producido principalmente en los últimos 100 años y no fue planeado. De hecho, parece haber ocurrido casi por accidente.

Tradicionalmente, la gente se limpiaba bañándose. La cultura en torno al baño es rica: desde tomar aguas curativas en un balneario hasta la relajación más moderna en un baño de burbujas con una copa de vino o una taza de té y un libro. (Cuál de ambas, ducharse o bañarse, requiere menos agua, es más barato y más respetuoso con el medio ambiente, depende de la duración del lavado. Y mientras algunos dicen que una ducha es más higiénica porque elimina la suciedad, otros indican que la diferencia es demasiado pequeña para que importe).

En la década de 1950, narra Southerton, los británicos obtuvieron acceso a agua corriente en los baños. Pronto surgió un nuevo invento: una manguera conectada a los grifos, rematada con un colador de plástico: un cabezal de ducha. Hoy en día se construyen muchas casas y se reconstruyen residencias de estudiantes para que cada habitación tenga un baño. "Si solo tienes una ducha para una familia de cinco, eso desincentiva la ducha", argumenta Southerton. "Pero si simplemente saltas de la cama y entras en tu propia ducha privada...", añade. La mera disponibilidad de duchas ―instaladas en su día para facilitarnos la limpieza― hace que ahora nos duchemos más.

Una herramienta para ahorrar tiempo

La humilde ducha también ha adquirido un nuevo significado. Durante la década de 1900, un floreciente negocio publicitario adjuntó un nuevo simbolismo a nuestros baños. La ducha, expresa Southerton, se comercializó como una herramienta para ahorrar tiempo, pero también para revitalizarse. Alrededor de 1970, los anuncios de duchas consistían en dibujos simples de una bañera con cabezal de ducha, pero en la década de 1980, las imágenes siempre eran de una mujer, relajada y rodeada de vapor. La ducha se había convertido en una actividad de ocio. También nos ayuda cambiar el contexto. Cambiamos mucho de rol: el oficinista, el jugador de tenis, el padre, el amigo que se reúne para cenar. Ducharse es una actividad umbral. La cabina de ducha es un portal que nos transforma de una persona a otra.

"Si nos remontamos 100 años atrás, no nos duchábamos todos los días, porque ducharnos no era algo normal", manifiesta la profesora Kristen Gram-Hanssen del Departamento de Medio Ambiente de Construcción de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. "No nos duchamos por motivos de salud. Nos duchamos porque es algo normal", añade.

El aspecto del contrato social de ducharse con frecuencia se vuelve evidente cuando nos ubicamos en ambientes como vacaciones de trekking o festivales de música, dice. Allí entran en juego otras normas y, de repente, está bien ducharse menos.

¿Qué depara el futuro? ¿Evitaremos todos pronto la cabina de ducha? No es probable. Los académicos no ven ninguna tendencia significativa a que la gente se duche menos por motivos medioambientales. "Esta no es la historia de cómo las cosas avanzan lentamente, y luego todos decimos: '¡Oh, fue una mala idea! Paremos'", declara Southerton. "No se puede dar cuerda al reloj. Las normas de ducharse ya están arraigadas en nuestra sociedad", agrega.

McCarthy concluye con esta reflexión: "Creo que gran parte de la ducha es performativa. ¿Por qué nos lavamos? Principalmente, porque tenemos miedo de que alguien más nos diga que estamos oliendo mal... Enfrenté ese miedo y vivo".