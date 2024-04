Las Pitiusas vivirán un eclipse total en 2026 y otro anular en 2028

«Será una locura», augura el astrofísico Rubén Romero, cuando habla de los dos eclipses solares que vivirán las Pitiusas en 2026 y en 2028. El primero total; el segundo, anular. El del 12 de agosto de 2026, «será espectacular». «De repente, cuando alcanza su plenitud, se ven las estrellas y los planetas en el firmamento. Se hace de noche completamente. Se me pone la piel de gallina de pensarlo», explica este astrónomo, que ayer inauguró el planetario del Bibo (Biotánico Biotecnológico) Park, en Sant Rafel, instalado en la cúpula que hay a la entrada de ese recinto.

La franja del eclipse total del 12 de agosto de 2026 comienza en España por el Cantábrico, deja fuera, a ambos lados, a Madrid y Barcelona, y pasa justo por las Pitiusas: «Va a ser bárbaro —detalla Romero—, el eclipse más importante de los últimos tres siglos al estar Ibiza en la franja central». En la parte más céntrica (donde, por ejemplo, estará Mallorca) el eclipse total (cuando se hará, literalmente, de noche) durará sobre minuto y medio (un minuto y 36 segundos en Palma), mientras que en Ibiza y Formentera algo menos: 52 segundos en es Cubells, un minuto y dos segundos en Vila, un minuto y cinco segundos en Sant Antoni y 1 minuto y 19 segundos en la Cala de Sant Vicent, pues depende de la ubicación. En es Cap de Barbaria, en Formentera, sólo durará 22 segundos. Cuanto más cerca se esté del centro de la franja, más tiempo: «Serán unos segundos espectaculares». Comenzará «cerca de la puesta de sol», a las 19.39 horas. El eclipse total será a las 20.32 horas. Una hora y 36 minutos después del inicio, acabará.

En el eclipse total previsto para el 2 de agosto de 2027, Ibiza queda fuera, pero en el del 26 de enero de 2028, que será anular (la Luna, debido a su órbita elíptica, estará situada en el punto más alejado de la Tierra, por lo que no cubrirá totalmente el Sol), entra en la franja central, como Mallorca. Este empezará casi a las seis de la tarde (17.40 horas, con el máximo a las 18.57 horas y final a las 20.06 horas). En Vila, la fase anular durará cuatro minutos 25 segundos, mientras que en Sant Antoni se alargará cuatro minutos y 56 segundos, y en Portinatx alcanzará los cinco minutos y siete segundos. En la Savina, tres minutos y 24 segundos.

Colapso en Australia

«Imagina si a las puestas de sol que hay en la isla sumas un eclipse total», comenta Romero. Por eso recomienda a las administraciones locales que se vayan preparando para lo que está por llegar: «Desde Bibo Park hablaremos con la Administración pública porque esos eclipses mueven millones de personas. Será una locura. Hay que prepararse muy bien para lo que viene, hay que organizarse muy bien porque habrá puntos estratégicos, como los lugares de puesta de sol, donde habrá presencia masiva de gente». Recuerda la que se montó el año pasado en Australia por este mismo motivo: «El país se colapsó. Fue tanta gente que muchos no pudieron verlo por los atascos que se produjeron en las carreteras. Hay que tenerlo en cuenta, pues lo que es una oportunidad para el turismo, si no lo hacemos bien puede transformarse en un desastre por una mala gestión y organización».

Además, un eclipse total es el sueño de los astrofísicos, señala: «Lo ideal para los estudios es el total, pues es la única oportunidad para ver la corona solar directamente. Todos los observatorios estarán a tope para estudiarla. Se ven las llamaradas solares, es una maravilla». Y Ibiza estará en el centro de ese fenómeno.

A bordo de la nave ‘Orión’, el primer planetario de las Pitiusas

Bibo Park inaugura en su cúpula una experiencia celestial inmersiva de 360 grados. Ataviado con una camiseta del disco ‘Dark side of the Moon’, de Pink Floyd, Rubén Romero arrancó ayer la nave ‘Orión’, la cúpula convertida en planetario del Bibo Park que «simula una nave espacial». Es el primero de Ibiza y el único en funcionamiento en Balears. Se penetra al módulo de mando entre humo blanco (para dar ambiente, como si fuera la Nostromo de ‘Alien’) y a través de un pequeño túnel que da a unas puertas acolchadas que requieren un protocolo para ser traspasadas: hay que abrirlas con las manos, meter una pierna, primero, y después la otra. Desde mañana, el suelo tendrá césped artificial: «Es para explicar que en el espacio se puede cultivar, como se ha comprobado en la Estación Espacial Internacional». Posibilidad que se demuestra en ‘The Martian’, la novela de Andy Weir.

Tendrá butacas, «como si fuera una sala de cine», para 20 personas por sesión. Sin butacas, con cojines, el aforo será de 45 astronautas. Tiene un sistema de proyección que refleja la imagen en un espejo hemisférico. Desecharon el ojo de pez «porque habría ocupado demasiado espacio de la estancia, que mide seis metros de diámetro. Si tuviera 12 metros compensaría». El resultado de esa full dome de 360 grados es una experiencia inmersiva en la que, por momentos, cuando se viaja por el espacio, hasta se pierde el equilibrio si se está de pie. Cada sesión (para todas las edades, desde niños de tres años hasta público adulto) dura unos 30 minutos. Añadirán una charla con un astrónomo (Romero, de momento), «con curiosidades y datos, para que sea ameno».

Además, están en contacto con la Agrupación Astronómica de Ibiza para los talleres de divulgación que ofrecerán en el aula astronómica. Colaboran con ellos para las observaciones tanto solares como nocturnas.

Con la aplicación Stellarium, en versión domo, también enseñarán en tiempo real el cielo en Ibiza y mostrarán las constelaciones, los mitos y leyendas, y simularán los efectos de la contaminación lumínica.

Tras la experiencia inmersiva será el turno de las preguntas. Romero está seguro que una de ellas será sobre ‘El problema de los tres cuerpos’, el libro de Liu Cixin convertido en serie: «La he visto. Es muy interesante. Muy de ciencia ficción, pero también es cierto que describe con ciencia pura cómo la civilización de unos planetas no pueden sobrevivir debido al llamado problema de los tres cuerpos, que se produce por las órbitas erráticas que provoca la presencia de tres estrellas en un mismo sistema planetario, que es un caso que realmente existe en el universo. La mayoría de los sistemas estelares son binarios o triples (dos o tres estrellas). Los binarios suelen ser bastante estables, pero con los de tres, las órbitas son erráticas, no son estables. Un planeta en ese sistema es inviable para la vida».

También le preguntarán, seguro, por Betelgeuse, una de las estrellas de Orión, la constelación que da nombre a este planetario: «Está a 640 años luz de nosotros. ¿Ha explotado ya? Hay estudios que dicen que ya lo ha hecho; otros, que está a punto. Si lo hizo hace 640 años, si coincide con nuestra época, se produciría un gran resplandor que, de buenas a primeras, iluminaría el cielo. El brillo de esa supergigante roja sería cuatro veces superior al de la Luna llena. Se vería de día. En el año 1050, hubo una supernova en la constelación de Tauro: se iluminó el cielo durante tes semanas. De día y de noche».

