«Escribir es un refugio donde te sientes segura para hablar de cosas que en tu día a día es más complicado»

«Escribir es una manera de pasarlo bien», así lo confirman las jóvenes autoras Joana Marcús, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que este viernes a las 19 horas acudirán al Teatro España de Santa Eulària para hablar de la novela juvenil y las nuevas generaciones con los lectores de la isla. Antes de su encuentro en Ibiza, organizado por la biblioteca y el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Santa Eulària, atienden juntas a Diario de Ibiza por videoconferencia. Las tres publican con la editorial Penguin Random House.

¿Cómo empezasteis a escribir? ¿Por qué en un blog o en Wattpad?

Iria: Nosotras empezamos a escribir porque nos gustaba contar historias y por encontrar compañía y una manera de expresarse.

Selene: La literatura se convirtió en un refugio y, cuando se acabaron los libros, escribíamos nosotras para meternos en las historias. Era como un juego. Cuando nos conocimos, lo de escribir juntas fue algo muy orgánico, compartíamos historias y escribíamos la una para la otra, el siguiente paso ya era inventarnos algo juntas. Decidimos usar el blog porque presentamos ‘Pétalos de papel’ a un concurso y no ganó, pero en vez de dejarla en un cajón, colgamos la historia porque nos pareció la forma más sencilla de llegar al público.

Joana: En mi caso, no me gustaba leer y, cuando me diagnosticaron la dislexia, empecé a hacerlo. Descubrí libros que me gustaron mucho y, a raíz de eso, a mí también me apetecía contar historias. Es una sensación de que tienes algo que contar, es como una especie de refugio donde te sientes segura para hablar de todas esas cosas que en tu día a día igual es más complicado. Además, escribir, y más en Internet, que en ese momento era mi única opción y por eso empecé ahí, es una manera de hablar de todas esas emociones sin que haya una consecuencia inmediata.

¿Cómo os surgen las ideas?

J: La imaginación puede venir de cualquier cosa. A veces, simplemente te viene una escena a la cabeza con dos o tres personajes y empiezas a escribir una historia. Soy muy de ir fluyendo con la historia a ver dónde me lleva, empezar con una idea base y que termine cambiando a algo totalmente diferente.

IyS: Tomamos inspiración de donde venga, a veces es algo que hemos visto o escuchado, ponemos un supuesto, que hace que especulemos sobre ello «y si el mundo fuera así» o «y si esta noticia no fuera simplemente cosa de un día y que pasara todos los días». A partir de eso empiezas a crear. Nosotras tenemos la ventaja, o el inconveniente, de que somos dos y empezamos a armar una batalla campal, tomamos decisiones e imaginamos cosas, con lo que cada una propone una idea todavía más loca.

En sintonía

¿Cómo os ponéis de acuerdo?

S: Después de tantos años, de alguna manera ya estamos muy en sintonía y pensamos de formas muy parecidas. Es muy fácil ponerse de acuerdo cuando pones el bien de la historia por delante. No importa tu ego, al final se trata de crear una historia juntas y eso implica que a veces una va a ceder y a veces la otra.

I: En realidad es una cuestión de comunicación. Es mucho más orgánico que lo que la gente piensa. Tendemos a pensar que la escritura es un acto muy solitario porque es lo normal. Nosotras empezamos muy jovencitas a hacer esto y ya nos parece lo natural. Igual que, por ejemplo, nos resultaría muy raro la idea de que fuera con otra persona.

¿Cómo vivisteis el éxito de vuestros primeros libros?

I: Nosotras hemos ido muy libro a libro y con cada uno hemos ido creciendo un poquito más. Nuestra suerte ha sido poder ir manteniéndonos a lo largo de los años y hacer un aumento progresivo. Nosotras damos las gracias cada día por poder dedicarnos a esto, que ya es mucho. Lo vivimos todo muy poco a poco, nunca hemos tenido esta percepción de éxito.

S: Además, también estábamos a otras cosas. Cuando empezamos, nunca pensamos que esto fuera a ser nuestra profesión. Estaba la escritura, por un lado, pero aparte estaban los estudios, el trabajo, la vida social...

J: En mi caso sí que fue un poco estallido. No por ‘Antes de diciembre’, sino cuando me ofrecieron mi primer contrato a los 15 años. Cuando empecé, tenía diez lectores por libro y, de repente, no sé qué pasó, la gente empezó a encontrar mis redes. La reacción fue tan explosiva que me abrumó mucho. Todo el mundo sabía quién era y lo sabía para mal, porque cuando vas al instituto, si destacas en algo, siempre se lo van a tomar a mal. Dejé las redes sociales durante dos años sin escribir. Luego volví con la pandemia y fue el otro estallido con ‘Antes de diciembre’. Ahí ya estaba más preparada para asumirlo todo. Y ahora estoy más tranquila.

Joana Marcús con el cuarto libro de la saga 'Meses a tu lado' / Joana Marcús

Periodistas, veterinarias o cantantes

Cuando erais pequeñas, ¿qué queríais ser de mayores?

I: Yo quería ser escritora, periodista o veterinaria, lo típico que dices porque te gustan los animales. Terminé estudiando Publicidad.

S: Yo quería ser de todo, cambiaba lo que quería ser cada semana. También tuve una etapa en la que quise estudiar Periodismo. Llegué a Bachillerato queriendo estudiar Traducción y al final acabé en Filología Inglesa.

J: Bueno, yo quería ser cantante (en concreto Demi Lovato en ‘Camp Rock’), también pasé por mi época veterinaria, pero luego me di cuenta de que eso implicaba ver animales sufriendo. He acabado estudiando Psicología, que no tiene absolutamente nada que ver, pero me parecía muy interesante y por qué no intentarlo.

¿Cómo de importante es la salud mental?

J: Yo tengo muy claro que, de no haber sido por la psicóloga de la escuela, todavía no sabría que tengo dislexia, todavía no me habría reconciliado conmigo misma. Sin ella, no habría sabido volver a escribir. Para mí, las personas que se dedican a la salud mental son las que me han ido salvando en diferentes momentos difíciles de mi vida. Creo que es muy importante, no solo en los libros, sino hablar de ello y que intente dejar de ser un tema tabú.

I: Nosotras en 2020 publicamos ‘Alma y los siete monstruos’, una alegoría sobre la depresión, que escribimos en 2018 cuando yo estaba pasando una época bastante mala. Justo cuando empezaba todo lo de los libros, lo que me frustraba porque pensaba «ahora que estoy consiguiendo lo que quiero, ¿por qué no soy feliz?». Luego, muchos padres nos han dado las gracias por el libro porque entendían a su hijo. Por eso, tanto en ficción como fuera de ella, es importantísimo hablar de salud mental, sobre todo a los jóvenes.

Hoy se publica ‘El eco del destino’, el primer libro de la trilogía ‘Time Keeper’. ¿De qué trata?

I: Esta historia que durante muchísimos años se ha escrito y reescrito. Existe en nuestras cabezas desde antes de que escribiéramos juntas. Selene la empezó a escribir en la época en la que nos conocimos en un foro. Yo estaba obsesionada con ella y esperaba las autorizaciones de Selene como agua de mayo. Cuando empezamos a escribir juntas, tirábamos de otras historias, pero siempre hablábamos de esta. Era nuestra historia, la que nos hizo ser mejores amigas.

S: ‘Time Kepeer: El eco del destino’ cuenta la historia de un chico que tiene en su poder el amuleto del tiempo, un objeto mágico que te permite modificar el tiempo a tu antojo, pero no debe utilizarlo porque si no, pasan desgracias que afectan a todo el mundo. Él ha prometido que no lo utilizará. Pero, la persona de la que se ha enamorado va a morir dentro de tres días, entonces va a tener que tomar decisiones.

«Un poco de salseo»

Joana, Jack Ross es un fenómeno en redes sociales. ¿Cómo fue crear este personaje de ‘Meses a tu lado’?

J: Si te soy sincera, cuando estaba empezando con ‘Antes de diciembre’, ni siquiera había un Jack Ross, era simplemente la historia de Jenna porque era uno de mis primeros libros, entonces todavía no tenía muy claro qué estructura quería seguir. Ni siquiera estaba concebido como una novela, era una historia corta. Todo lo demás fue surgiendo en base a este personaje, y pensar «¿qué necesita para que abra los ojos y darse cuenta de otras perspectivas de la vida?». Entonces, fui creando al grupo de amigos. Luego me di cuenta de que me faltaba un poco de salseo y empecé a crear a más personajes y Jack, curiosamente, fue la última edición de ese grupo. Empecé a ver detallitos en mi mejor amigo y escribí este personaje sobre él, aunque se fue perfilando. Él se leyó el libro y no se reconoció, no puede ser más Jack que eso.

¿Quién es vuestro autor preferido?

I: Taylor Jenkins Reid, Holly Black, Casey McQuiston, R. F. Kuang y Neil Gaiman.

S: Rebecca Ross.

J: Laura Gallego y Margaret Atwood.

¿El último libro que habéis leído y uno que recomendaríais?

I: El último que he leído es ‘Érase una vez un corazón roto’ de Stephanie Garber y ‘Amarilla’ de R. F. Kuang. el que recomendaría.

S: El último que he leído es la novela gráfica ‘Monstruosamente’ de Alfonso Casas y recomiendo ‘Rivales divinos’ de Rebecca Ross.

J: El último que me he leído es ‘Las respuestas’ de Catherine Lacey y uno que recomendaría es ‘Lecciones de química’ de Bonnie Garmus, que acaban de sacar la adaptación.

¿Tenéis ganas del evento de mañana en Ibiza?

J: Yo tengo muchas ganas de visitar Ibiza. Me extraña que todavía no haya ido y me hace mucha ilusión la verdad.

IyS: Nosotras igual. Nos hace muchísima ilusión encontrarnos con los lectores y compartirlo con Joana. Tenemos muchas ganas y, además, en nuestro caso, va a ser el primer evento con este nuevo libro, así que también tenemos muchos nervios.

