Frank Cuesta, a punto de morir envenenado

Si en enero el naturalista Frank Cuesta, que se hizo muy famoso por su programa de televisión 'Frank de la jungla', estuvo a punto de morir por un brutal ataque de un ciervo mientras retransmitía en directo, ahora ha vuelto a ser noticia por algo muy similar.

Cuesta ha explicado en su canal de YouTube que nuevamente ha estado a punto de morir, pero por el 'ataque' de un animal mucho más pequeño y que parece bastante más pacífico que el ciervo.

El herpetólogo ha estado muy grave tras haber sufrido un incidente con una rana venenosa. El youtuber subió a su canal un vídeo titulado 'El domingo casi muero en el hospital', donde relataba su aterradora experiencia: "Estoy vivo de milagro".

El creador de contenido ha explicado lo que le ha pasado: "He pasado los dos últimos días en el hospital, he estado bastante enfermo".

"Me podía haber muerto perfectamente de una manera silenciosa, sin darme cuenta y gracias a que por una vez no fui un cabezón, fui al hospital de urgencia. Me limpiaron la sangre. He tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, en el hígado y el bazo", ha detallado a sus seguidores.

Tal y como explica, "estaba limpiando una zona del refugio para habilitarlo para unos animales que estaban llegando" cuando encontró "unas ranas que había puesto ahí hace tiempo". "Eran unas ranas de esas 'dardo', las encontré allí y bueno son ranas que llevaban allí mucho tiempo, son ranas que han nacido en cautividad y que obviamente no tenían veneno porque va todo con la comida que les des, pero en esa zona había hormigas rojas, arañas... Comencé a manipularlas para traerlas aquí, y resulta que sí tenían veneno", ha explicado.