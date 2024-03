Las redes opinan sobre la primera tapa del bar de Pablo Iglesias: "Esto no es una tapa, no jodas"

Ya han pasado más de dos años desde que Pablo Iglesias abandonó la política, el exsecretario general de Unidas Podemos y exvicepresidente del Gobierno continúa dando clases, pero se ha atrevido con un nuevo proyecto.

Iglesias ha abierto, con otros socios (el poeta Sebastián Fiorilli y el cantautor Carlos Ávila), una nueva taberna en el centro de Madrid, en el popular barrio de Lavapiés, que se llama Taberna Garibaldi, en honor al revolucionario italiano.

El bar abrió sus puertas el pasado martes, 19 de marzo. La carta de comidas incluye, entre otros platos, un 'Salmorejo partisano', unas enchiladas 'Viva Zapata', y unas carrilleras "Brigada Garibaldi". Y no faltará una oferta de platos veganos bajo el nombre 'No me llame Ternera', que coincide con el título del documental sobre el miembro de ETA Josu Urritikoetxea.

Los nombres de los cócteles que ofrecerá el bar son todo un homenaje a la izquierda revolucionaria, desde un 'Fidel Mojito' hasta un 'Ché Daiquiri' o un 'Mandela Zulú' pasando por el 'Gramsci Negroni', un 'Durruti Dry Martini' o el 'Pasionaria Puerto de Valencia' son algunas de las bebidas que se podrán disfrutar en la taberna de Pablo Iglesias.

Algunos clientes ya se han acercado al bar de Pablo Iglesias, pero se han llevado una decepción porque las imágenes de la carta no tenían nada que ver con la realidad.

"Cocina minimalista como en Venezuela y Cuba" decía uno de los usuarios al ver que la tapa supuestamente espectacular se resumía en cuatro trozos de queso, unas nueces y tomate. "Una tapa de trabajadores en huelga" escribía otro usuario. "Rollo minimalista veo.

La tendencia es te pongo poco en una pizarra y te la clavo doblada", "Esto no es una tapa, no jodas",... son otras de las opiniones.

Cuando lo pides por CommiExpres Vs cuando te llega, sois patéticos hasta para copiar fotografías (que la carta está en INGLÉS y la rata de inglés ni puta idea. pic.twitter.com/uyN1DBzMU2 — Siwan Hwangmok 🇪🇸✝️💚 (@Rasler_Elos) March 19, 2024

Además otro usuario le acusaba de copiar las fotografías de internet, cuando después no tenían nada que ver con la realidad.

Una motivación que Pablo Iglesias tenía desde hace tiempo

En una entrevista en el Canal Red, el exsecretario general de Unidas Podemos ya mostró la intención de abrir un nueva taberna en Madrid: "Vamos a montar un restaurante, un bar-restaurante solo para rojos. Vamos a montar un sitio donde podamos ir nosotros a tomar cervezas. Va a ser una cosa viejuna, donde podamos hacer los guisos que a nosotros nos gustan", señalaba Iglesias.