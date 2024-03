El barrio de Ca n’Escandell en Ibiza cuenta con un nuevo supermercado Suma

El barrio de Ca n’Escandell cuenta con un nuevo supermercado. Se trata de un establecimiento abierto bajo la enseña Suma y que se encuentra en la calle Des Jundal, 72. Con una superficie de 100 m2, abre de lunes a sábado de las 8:30 horas a las 21:00 horas, y los domingos y festivos de 9:00 horas a 14:00 horas.

El negocio lo han impulsado Cristina Baixauli y su marido Alonso Saez, que ya cuentan con una empresa de excavaciones. Pero quien va a lleva el día a día del nuevo supermercado es Cristina, que desde hace tiempo iba detrás de la idea de abrir un supermercado en este popular barrio de Ibiza que, a pesar de estar cerca de la ciudad, destaca por su tranquilidad. “Me encanta el barrio y la zona. En este nuevo negocio mi pareja y yo pondremos mucha dedicación y esfuerzo y, sobre todo, mucho corazón”, explica Cristina, que se muestra convencida que con esta actitud ganará clientes que los acompañarán en el camino hacia el éxito.

La elección de abrir bajo la marca Suma no es casual. Ella trabajaba en el operador logístico en la isla de Transgourmet, propietaria de los supermercados franquiciados Suma y referente de la distribución en España. Cuando decidió dar el paso de abrir un supermercado no tuvo ninguna duda que tenía que ser de la mano de Transgourmet, a quien tan bien conocía y que le podía ofrecer el asesoramiento y servicio que ella busca. “He trabajado para Transgourmet, conozco su manera de trabajar y tiene un formato de tienda que siempre me ha gustado. Valoro mucho a las personas, y en ellos he visto más a un equipo humano que a la gran compañía que son”, explica Cristina.

Suma es una de las marcas más reconocidas como supermercado de proximidad / SUMA

48 Suma en Baleares

Creada en el año 2000, la enseña Suma es una de las marcas más reconocidas como supermercado de proximidad por su atención personalizada y la calidad y variedad de su surtido, junto con la importancia de presentar un buen producto fresco.

Los supermercados Suma apuestan por ofrecer un servicio de calidad, fusionando la cercanía del comercio tradicional con las ventajas de los supermercados actuales, adaptándose a las necesidades y demandas tanto de los franquiciados como de los consumidores de cada zona. En Baleares Transgourmet cuenta con 48 supermercados Suma, 27 en Mallorca, 15 en Ibiza y 6 en Menorca.

Transgourmet Ibérica

Transgourmet Ibérica pertenece al grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que forma parte, a su vez, del grupo Coop. La empresa cuenta con cerca de 800 supermercados franquiciados por toda España bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar, esta última en Barcelona y Girona, y más de 2.000 clientes independientes.

Asimismo, tiene 5 plataformas de distribución y destaca en el sector horeca con GM Cash, su enseña de cash&carry —que comprende 70 centros con 28 gasolineras Gm Oil—, y la división de Food Service.