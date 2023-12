El festival Ibicine 2024 comienza hoy su andadura con las primeras proyecciones de los cortos seleccionados, que tendrán lugar a partir de las 19.30 horas en el Centro Cultural de Jesús. La temática que se ha elegido para esta primera sesión es asuntos sociales (drama, vejez, comedia, fantasía, animación, feminismo, violencia, desigualdad, mujer), según han especificado desde el festival ibicenco.

Se proyectarán ‘La lista’, de Bárbara Hermosilla; ‘To bird or not to bird’, de Martín Romero; ‘Artesanía’, de David Pérez Sañudo; ‘Lava’, de Carmen Jiménez; ‘Men of silence’, de Bo Parletun, y ‘Sisè primera’, de Albert Carbó. Después, desde las 21 horas, habrá un cinefórum con la ibicenca Bárbara Hermosilla, directora del corto ‘La lista’, su elenco y la psicóloga Sandra B. Císcar.

La directora del festival, Helher escribano, explicó en la presentación de esta edición del festival que ha destacado «la calidad y profesionalidad de todos los trabajos presentados, ya que ha sido la primera edición en la que hemos solicitado los mismos requisitos que requieren los premios Goya para participar en el festival, entre los que se incluyen los certificados de nacionalidad y la calificación por edades».

Los cortometrajes recibidos han sido un total de 591, de los cuales 105 son de nacionalidad no española, de hasta 26 nacionalidades diferentes. 32 de ellos, cifra récord, son de creadores de Balears.