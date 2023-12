La IA se cuela en la Lotería de Navidad de Ibiza

Con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta facilitadora para según qué tareas y funciones, el deseo por amasar miles de euros no podía ser menos. Así, la IA predijo en noviembre que el número ganador del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad sería el 03695 y, como segunda opción viable, el 02695. Esta predicción también llegó a Ibiza y agotó el mismo día del anuncio todas las terminaciones en 95, según explica a este medio la titular de la administración número 2 de Ibiza, Cristina Molina.

En el mismo sentido se manifiesta Mercedes Mayans, titular de la administración número 3, aunque no recuerda el número. «Hace unas semanas vino mucha gente pidiendo un número concreto, no recuerdo cuál era concretamente, pero era porque lo había dicho la inteligencia artificial», recuerda.

El titular de la administración número 1, Joan Mayans, asegura que este año se ha vendido un poco más de lotería por el hecho de que la venta «se adelantó». «Hay una diferencia entre empezar el 10 de julio y hacerlo el 1 de julio, como este año», recalca Joan Mayans, que señala que muchos de estos boletos han ido a parar a los bolsillos de turistas y, especialmente, de cruceristas.

Ventas de verano

De la misma opinión es Molina, que igual que Mayans, tiene la administración de lotería en el barrio de la Marina: «De julio hasta primeros de noviembre, con esto de que se alarga la temporada turística, se ha vendido mucho», puntualiza. De hecho, ratifica que es durante la temporada estival cuando se despacha la mayor parte de los boletos.

En el caso de Joan Mayans tiene consignadas 8.500 series, que suponen algo más de 1,5 millones de euros, mientras que Molina estima que tendrá entre 550.000 y 580.000 euros, aunque ha tenido que pedir una segunda consignación porque a mediados de verano se quedó «sin algunas terminaciones».

La hermana de Mayans, Mercedes, tiene consignado, desde hace años, «un millón de euros largos». Apunta que, actualmente, estará en un 10% de ventas más que en 2022. «Así como el año pasado había días más flojos, este hay gente todos los días; no sé de dónde sale tanta gente», dice asombrada.

La responsable de la administración número 3 recuerda que el pasado ejercicio agotó toda la lotería y para estas Navidades va «por el mismo camino».

Molina y el hermano mayor de los Mayans, Joan, puntualizan que si bien creen que no la despacharán toda porque tienen muchos números de asociaciones, equipos de deporte o centros educativos, que una vez pasado el plazo límite, devuelven lo que no han vendido, estarán muy cerca de hacerlo: «No la acabaré, pero me quedaré a las puertas porque ya hay poquita», precisa Molina.

Sa Pagesa d’Or, la administración número 5, ubicada en la avenida Pere Matutes Noguera, desde principios de agosto cuenta con nuevos dueños. Lo explica el hijo del titular, Izan Aguado, que precisa que la lotería de este año la encargó aún la antigua responsable del establecimiento. «Este año lo tomamos un poco como prueba para saber cómo va la venta, dónde pedir más lotería y qué números se terminan antes», indica. Actualmente, los décimos que están a la venta proceden de la isla, pero también de Toledo, Guipúzcoa, Tenerife y Palencia.

Como novedad, en la administración número 5 han colocado en la entrada una figura de una pagesa d’or de 1,4 metros de altura mientras que mantienen la tradición de sortear una cesta navideña con los números que no resulten premiados en el Sorteo Extraordinario del próximo día 22.

Otro de los cambios de este año es el delegado de la Lotería en las Pitiusas. José Vicente García, de la administración ubicada en el edificio de Can Mariano Palerm (Sant Jordi), asume el cargo tras la jubilación de Andrés Navarro, que también ha dejado el punto de venta que regentaba en Sant Antoni.

Terminaciones solicitadas

En Sant Jordi, García tiene consignadas 6.000 series y la venta, asegura, se incrementa un «poquito» respecto al año anterior. En cuanto a los números más solicitados, García destaca que la terminación 13 está agotada desde el primer día, igual que los números acabados en 17.

Las participaciones acabadas en 5, 7, 15, 69 son otras de las más demandadas, según explican los loteros, a las que se le suma la terminación en 23, por ser el año que ahora termina.

Mercedes Mayans destaca que, en su caso, cuando hay un número feo y lo ofreces, nadie lo quiere, «pero lo dejas expuesto, y ya te digo yo que se va». «Nos pasó con un 25000 que teníamos expuesto, que se ha ido», concluye.