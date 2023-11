La sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza se ha convertido por obra y gracia de Aída Miró y Melinda Balis en «un santuario de Tanit». Esa es la primera imagen que a las artistas les viene a la cabeza cuando contemplan, horas antes de su inauguración, el resultado de su primera muestra conjunta, ‘Diosas’.

A este particular santuario artístico no le falta detalle, incluso tiene un altar, por iniciativa de la Asociación Culto a la Diosa Tanit de Ibiza, que ya colaboró con Miró en una muestra dedicada a la diosa cartaginesa y a Deméter que realizó el pasado verano en el espacio Las Mimosas de Cala de Bou. Fue precisamente en aquella exposición donde se conocieron la artista ibicenca y Balis. Enseguida congeniaron, las dos compartían la misma fascinación por Tanit y eso les llevó a plantearse hacer un proyecto juntas. Así nació ‘Diosas’, explican.

«Yo siempre he admirado a Aída», afirma la creadora belga. Su interés por la mitología le llevó en 2020 a centrar su obra en las divinidades femeninas y más en concreto en Tanit, protagonista de la mayor parte de los trabajos que presenta en Club Diario, realizados entre 2022 y 2023.

«Lo que hago son Tanits modernas que proyectan la energía de la isla», explica. Balis se sirve, por ejemplo, del símbolo de peace and love, de unas gafas de sol de color fosforito o de un tocado con las icónicas cerezas de Pacha para «actualizar» la imagen de la diosa, que también cuenta con versión dj y flower power. Hay incluso una Tanit que luce en la cabeza uno de los seres más característicos de la mitología ibicenca, el fameliar.

En el panteón particular de la escultora belga no solo está Tanit. También ha dado forma a Yemayá y Anfitrite, deidades del mar; a Afrodita; y a una diosa chamana, que es su último trabajo y que no le ha dado tiempo a cocer todavía.

«Todas las mujeres tenemos a varias diosas dentro y dependiendo del momento de la vida en el que nos encontremos nos sentimos más afines a unas o a otras», señala Balis, tras asegurar que, en su caso, es Afrodita la divinidad con la que siente más conexión ahora.

En total, la muestra reúne quince bustos esculpidos en diferentes barros que ha moldeado con las manos. Los hay esmaltados y también pintados con acrílico. «Cada pieza es única y ha sido creada de forma intuitiva porque cuando empiezo, aunque lo hago con una idea en la cabeza, nunca sé qué va a salir al final», comenta. Todas sus esculturas, dispuestas en peanas, comparten una particularidad, «son huecas y tienen la cabeza abierta», como invitando a que entren en ella ideas nuevas.

‘Diosas’ es la exposición más importante que ha hecho hasta ahora Balis, que tiene una trayectoria artística breve. Afincada en Ibiza desde hace casi diez años se inició en el arte haciendo pintura sobre seda, pero no le convenció y se decantó por la escultura en 2019. Todo lo que ha aprendido hasta ahora, apunta, ha sido de forma autodidacta. «Empecé mirando vídeos de YouTube», reconoce.

De Tanit a Ganesha

Para la exposición del Club Diario tanto ella como Aída Miró han trabajado a conciencia. Aunque lo han hecho por separado, han estado en contacto en todo momento y se han «retroalimentado», lo que queda patente en sus obras. Por ejemplo, las dos han echado mano del color dorado, de elementos como la purpurina y ambas han representado una Tanit dj.

Como en el caso de Balis, esta diosa cartaginesa es la protagonista de la mayoría de las 44 piezas que presenta Miró en esta muestra, aunque en su caso ha tomado como modelo el busto de la diosa Tanit que se conserva en el Museo Arqueológico de Puig des Molins. Su imagen la reproduce en dos mesitas y en 39 cuadros de diferentes tamaños y formatos, realizados con técnica mixta en resina sobre madera y también sobre lienzo, mezclando acrílico, espray y pan de oro o de cobre. En ellos ha estampado su firma de grafitera, Soul.

Explica Miró que su primera Tanit, que no se ha incluido en esta exposición, la creó «hace diez años, también para una exhibición en el Club Diario de Ibiza». La muestra se titulaba ‘Mitomorfosis’ y la realizó conjuntamente con Minouche Fèvre. No fue, sin embargo, hasta el año pasado cuando realmente comenzó su «obsesión» por representar a la diosa cartaginesa. En ella, dice, confluyen su interés «por la mitología, por la tradición ibicenca y por dar valor a la mujer». Siempre que pinta esta divinidad, señala, tiene muy presente a su amiga Sola, artista alemana fallecida en 2015 que también representaba a Tanit en sus obras. «Es como si continuara su legado», afirma Miró.

Las Tanits que reúne ‘Diosas’ las ha creado en 2023, pero en la muestra hay tres piezas más antiguas, que datan de 2019 y están dedicadas a otras divinidades: «Ganesha, Minerva y una diosa del mar». «Las pinté en Nueva York y todavía no las había expuesto en Ibiza», explica la artista ibicenca, que, además de viajar a Miami esta semana, tiene previsto permanecer en América cinco meses a partir de finales de diciembre.

En la inauguración de hoy (por ayer), las artistas contarán con el acompañamiento musical de la dj Miss Sixty, «que ha hecho una selección especial para este evento». Las tres, por cierto, son las artífices del «cóctel de la Diosa» que se servirá a los asistentes.

Antes de despedirse, Melinda Balis y AidaMiró lanzan un mensaje de empoderamiento a la mujer, parafraseando al popular cantante Lenny Kravitz: «El hombre ha tenido la oportunidad de llevar el mundo y mirad dónde estamos ahora. Ha llegado la hora de pasarle el relevo a la mujer».