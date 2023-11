Paula vive en Barcelona, tiene 40 años y desde hace dos años lleva dándole "muchas vueltas al tema de la maternidad". Siempre ha pensado que tendría una pareja estable e hijos pero ha llegado a los 40, el reloj biológico hace ‘tic tac’ y no ha encontrado a nadie "óptimo" con el que llevar a cabo su deseo de ser madre.

Se ha planteado ser madre soltera, pero le "asusta" tener la responsabilidad en solitario, por lo que desde hace tres meses busca a un hombre con el que compartir la crianza a través de la empresa Copaternidad, que se dedica a poner en contacto a personas que desean ser padres y madres, sin tener una relación sentimental.

"Estoy esperanzada en poder encontrar esa persona que cuadre en la logística, en cómo llevar a cabo la crianza y en cómo repartir la responsabilidad"

La copaternidad es un modelo de familia minoritario en el que dos personas que no tienen un vínculo amoro deciden compartir la concepción y crianza de un hijo en común. Esta modalidad se está abriendo paso en España gracias en buena parte a las nuevas tecnologías, que posibilitan que personas que desean ser padres y madres por esta vía se conozcan y acuerden cómo llevarlo a cabo. En la mayoría de los casos, mediante la reproducción asistida. A través de la citada empresa, ya ha nacido un niño en España y hay otros tres en camino.

La logística

Paula (que prefiere no revelar su verdadero nombre) está "esperanzada" de poder encontrar a esa persona que "cuadre" con ella en la "logística, en cómo llevar a cabo la crianza y en cómo repartir la responsabilidad", aunque es consciente de que "es todo un reto y un trabajo arduo". En estos tres meses ha conocido a dos candidatos a ‘copadres’, pero con el primero no ha habido "feeling" porque "no tienes afinidad cien por cien con todo el mundo" y él quería tener dos hijos y ella está interesada en uno. Con el segundo se están conociendo y también quedará con un tercero. "Lo vamos a ir viendo", explica.

"Pienso que si me pasa algo, al menos el niño o la niña tendrá a alguien que le quiera tanto como yo"

La empresa Copaternidad aconseja a los candidatos que se conozcan durante, al menos, seis meses y que tengan algún contacto también con sus respectivas familias y amigos, para así tener una idea más firme de cómo es la otra persona y cómo podría ser la paternidad compartida.

La responsabilidad

Paula prefiere esta opción que la maternidad en solitario porque tiene claro que tener un hijo conlleva "una gran responsabilidad y entre dos personas puede ser más fácil". "Es un trabajo en equipo y creo que la copaternidad es lo más parecido a una familia. Además, pienso que si me pasa algo, al menos el niño o la niña tendrá a alguien que le quiera tanto como yo", reflexiona.

No obstante, reconoce que ha sido "complicado romper con lo estándares de la familia tradicional" y aventurarse en este proyecto. Y admite que le "preocupa" cómo llevar a cabo la crianza pero de la misma qe le "preocuparía ser madre con una persona de la que estuviera enamorada". "La cuestión -opina- es encontrar a alguien que tenga la madurez y responsabilidad para llevar a cabo un proyecto en común".

En su entorno, su familia y amigos más cercanos, la apoyan y también les "convence más la copaternidad que la maternidad en solitario".