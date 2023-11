Desde que en el 2004 se fundara la aerolínea, Vueling no ha hecho más que consolidar su apuesta por el talento femenino. Tanto es así que, a día de hoy, el 51% de su plantilla está compuesto por mujeres. Una representación que también se acerca en las esferas directivas y gerentes, donde el 44% de posiciones lo ocupan mujeres. Lo que se suma al 57% de representación femenina en el comité de dirección, un porcentaje mayor al de la media de la Unión Europea, que no supera el 33%, y de la media mundial, que tan solo llega al 32%. Estas son las historias de cuatro mujeres que representan los esfuerzos de la aerolínea para lograr la igualdad de género.

Miriam Sánchez - ‘Fleet Planning & Economics Manager’

“Las nuevas generaciones necesitan referentes alcanzables”

“No creo que exista un sector que pudiera atraparme tanto como lo hace el de la aviación”. Así explica Miriam Sánchez la pasión que siente por su profesión. A diferencia de algunos de sus compañeros de carrera, Sánchez no supo que se enamoraría del mundo de la aviación hasta que entró a trabajar en Vueling, ahora hace 17 años. “Me gustaba la tecnología, de pequeña me encantaban los coches teledirigidos, y sabía que quería dedicarme a algo relacionado con el ámbito tecnológico o de la ingeniería”, relata.

Actualmente, Sánchez es responsable de la planificación de la flota y ‘Economic Manager’ en Vueling. “Básicamente, me encargo de asegurar que tengamos el número de aviones que la compañía necesita en los próximos años y que los costes estén controlados”.

En su primera posición, la catalana se encargaba de la supervisión de los trabajos de mantenimiento. Tal y como relata, “era un ambiente muy masculino y, aunque siempre me sentí muy protegida por mis compañeros, con el tiempo me he dado cuenta de que, al ser mujer y joven, me veían como una figura vulnerable”. Tras esa primera etapa en Vueling, la ingeniera trabajó en otras compañías hasta que en el 2018 regresó a la aerolínea, que ahora considera su casa. De esta manera, Miriam tuvo la oportunidad de conocer y vivir en otros países, como Jordania, donde trabajó en talleres de aviones, y en Alemania. Finalmente, Miriam quiso salir del mundo del mantenimiento para entrar en el sector del negocio y decidió regresar a Vueling.

En el 2006, cuando Miriam entró a trabajar en Vueling, la aerolínea contaba con una flota de ocho aviones y ninguna mujer en los puestos directivos. Ahora la compañía ya supera los 124 aviones y el rango de mujeres en las posiciones de dirección y gerencia alcanza el 44%. “Es muy importante que las nuevas generaciones tengan referentes alcanzables, que tengan mujeres líderes a su lado, madres, tías y amigas”.

María Jesús Ymbernón - ‘Head of MRO Vendor Management’

“Sentía que, al ser mujer y joven, tenía que imponerme más”

María Jesús soñaba con subir a un avión desde muy pequeña. Su hermana mayor trabajó muchos años como azafata de vuelo en una compañía aérea. “Me regalaba los manuales de la tripulación y yo los leía apasionadamente”. De ahí, nació su interés por el mundo de la aviación. Una vocación que materializaría años más tarde graduándose en Ingeniería Aeronáutica y entrando a trabajar como becaria en una de las aerolíneas más grandes de Europa. Desde el 2018, y tras trabajar en otros países como Malta y Alemania, María Jesús Ymbernón es jefa de Gestión de Proveedores MRO en Vueling y lidera a su propio equipo.

Su relación con los aviones es casi una historia de amor: “La primera vez que entré en un hangar y pude apreciar desde dentro un avión quedé asombrada y tuve claro que esto iba a ser lo mío”. De ahí que su pasión la llevara a trabajar en equipos de producción de aeronaves. De hecho, durante más de cinco años, la mallorquina se especializó en la reconfiguración de cabinas y en la especificación de nuevos aviones, adquiriendo una valiosa experiencia en la industria aeronáutica.

En su etapa anterior a Vueling, María Jesús explica que, al inicio, en los centros de mantenimiento se veía obligada a adoptar una actitud más seria y brusca para que la tomaran en serio: “Suelo ser una persona muy afable a quien le encanta hacer bromas, pero sentía que, al ser mujer y joven, tenía que imponerme más”.

La mallorquina confiesa que, a lo largo de los años, ha sido cada vez más consciente de que su trayectoria podía servir de ejemplo a muchas mujeres jóvenes. Sin embargo, también lamenta que sigan habiendo pocas mujeres en las carreras técnicas: “Me entristece mucho ver que ellas sacan notas más altas y, sin embargo, en las facultades de ingeniería siguen habiendo el mismo número de mujeres que hace 20 años”. Tal y como lo ve la ingeniera, “no hay trabajos de hombres y de mujeres, todos colaboramos y trabajamos en equipo”.

Jony Van Hout - ‘Head of Commercial Strategy & Planning’

“Dentro de la compañía he crecido como persona y como profesional”

"Siempre fui una niña soñadora”, confiesa Jony con un brillo especial en su mirada. Aunque la energía que despareden sus palabras delata que nunca ha dejado de serlo. Tras formarse en los Países Bajos, su país de origen, y vivir en Sudáfrica y Bélgica, Jony decidió embarcarse en una nueva aventura dirección Barcelona. Una ciudad de la que se enamoraría nada más aterrizar en ella.

Aunque empezó trabajando como guía turística, Jony tuvo la suerte de encontrar pronto la que sería su casa: Vueling. “Empecé trabajando en el departamento de ventas, concretamente en los viajes grupales”, relata. Desde entonces, han pasado casi 16 años en los que la compañía le ha permitido crecer profesionalmente tras pasar y aprender en distintos departamentos como ventas, gestión de inventario, pricing y gestión de producto: “ha sido muy bonito porque he podido aprender muchísimas cosas”. Toda esta trayectoria es lo que la llevó a ocupar su puesto actual: jefa de Estrategia Comercial y Planificación.

Tras un tiempo, Jony quiso complementar su formación y decidió estudiar un EMBA, contando con el apoyo de Vueling para compaginarlo con su trabajo, afirma. Su pasión y sus ganas de aprender han permitido que hoy Jony lidere junto a su equipo importantes proyectos transversales dentro de la aerolínea.

Tal y como confiesa ella misma, “me encanta trabajar con otras personas y ver a los profesionales de mi equipo crecer, es algo que me da muchísima riqueza personal y motivación”.

Confiesa que de niña nunca pensó en trabajar en el sector de la aviación, pero una vez empezó se enamoró de la industria.. Sin embargo, Jony nunca ha dudado de una cosa: podía conseguir cualquier cosa que se propusiese. “Nunca he sentido que se dejara de apostar por las mujeres por el hecho de serlo, más bien creo que, simplemente, hay más perfiles de hombres trabajando en estos sectores más técnicos”, subraya.

Ana Avilés - ‘Head of Barcelona Station’

“Fui la primera jefa de escala en pedir la baja por maternidad”

La historia de Ana desmiente que el tren solo pasa una vez en la vida. El suyo pasó dos veces. El segundo llegó cuando ya rondaba los 40 años. Era 2016, y después de casi 25 años trabajando en el sector de los aeropuertos, le surgió la oportunidad de incorporarse como jefa de escala en Vueling: “tenía mis miedos porque era una empresa muy joven, donde la mayoría de empleados tenía una edad más parecida a la de mis hijos que a la mía, pero a la vez significaba una oportunidad única para mi carrera”. Vueling decidió apostar por el talento y la experiencia de la catalana, que, después de muchos años en Canarias, Baleares y Cantabria, por fin regresaba a su ciudad natal, donde se encargaría de gestionar el hub por excelencia de Vueling, Barcelona.

Ana entró a trabajar en Iberia en el año 1992, donde comenzó en el departamento de facturación antes de asumir roles de coordinación y de asumir la posición de manager en el 2003.

En su puesto actual, Ana lidera a un equipo especializado de 10 agentes de ventas de billetes, un jefe de escala adjunto y 10 dutys –aquellas posiciones desde las que se gestionan las operaciones de Vueling en el aeropuerto de Barcelona–, y se encarga de que la operación en el aeropuerto de Barcelona sea lo más puntual posible y segura. “Desde las 9 de la mañana ya prevemos si podrá haber cancelaciones, si hay previsiones de lluvia o si necesitaremos a más personas en los mostradores”, detalla.

“Ahora veo que en Vueling apuestan por el talento femenino. En el sector nunca había habido tanta representación femenina”, explica.

“Cuando tuve a mi primer hijo, era incluso raro que un jefe de escala se cogiera la baja por maternidad”, detalla. Recuerda, además, que en ese momento contó con el apoyo incondicional de su marido, quien decidió pedir la jornada reducida en un momento en el que no era común. “Yo necesitaba volver y para él supuso una oportunidad para pasar más tiempo con los niños.”