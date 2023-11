La creación de un organismo coordinador entre comunidades autónomas que permita “unificar y regular” la normativa de locales de pública concurrencia, tanto de espectáculos públicos como de actividades recreativas, centrará la exposición del experto en prevención de incendios y gerente de Preventia, Nacho López, en el marco de su intervención en la 4ª Edición del Congreso Nacional de Ocio Nocturno que se celebrará el 28 de noviembre en Barcelona.

Este organismo de nueva creación actuaría de nexo entre la Administración y el sector del ocio nocturno con el fin de unificar los criterios técnicos legales de aplicación de las normativas existentes, amparado en puntos de vista técnicos avalados por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), asociación que precisamente también participará en el congreso.

Un organismo que se encargaría, además, de delimitar el aforo en los locales de ocio acorde a sus medidas de seguridad y que serviría para coordinar y homogeneizar la normativa en materia de seguridad existente en el sector, según apunta en una nota Spain Nightlife Association.

El caso de Murcia

El incendio ocurrido el pasado 1 de octubre en varios establecimientos de Murcia, donde fallecieron 13 personas, ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista “un criterio unificado” en la normativa de prevención de incendios dentro del territorio español, según recuerdan desde la organización de este congreso.

Existen unas normas básicas que rigen el Código Técnico de Edificación, pero el problema, según explica Nacho López, es que “además de esta normativa, existen otros reglamentos transversales, que también se refieren a temas de aforo en locales públicos, y que se guían por diferentes parámetros”.

“La complicación viene cuando hay un Código Técnico y las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos tienen, además, sus propias normas”, explica. El resultado es una amalgama de normas que “aunque deberían ser uniformes, no lo son y provocan discriminaciones técnicas e indefensión”, a empresas y particulares, que no tienen una “guía clara” en la que basarse para establecer los parámetros de aforo, señala el experto en una nota.

Disparidad técnica

Un ejemplo de esta casuística se da en Cataluña, donde los parámetros para calcular el aforo en locales de pública concurrencia es diferente en función de la provincia. “Mientras que en la provincia de Barcelona el aforo es de 2 personas por metro cuadrado, en la de Girona es de 4, lo que genera una discriminación técnica que es muy difícil de entender”, remarca López, quién, además, hace hincapié en la “falta de criterios técnicos” que respaldan algunos de los parámetros de prevención de incendios establecidos en el Código Técnico de Edificación.

“Es un documento básico de seguridad contra incendios que ofrece una serie de parámetros, tales como la eficaz compartimentación de los espacios, los materiales que tienes que utilizar para proteger el mobiliario o el cálculo del aforo según el uso del local, si es administrativo, de ocio…”, concreta.

Es precisamente este criterio de usabilidad con el que difiere el experto, ya que, en su opinión, debería haber una justificación técnica detrás, “que no existe”.

“Hablamos de una Ley que no está bien amparada, ya que dicho Código Técnico de Edificación no es un reglamento técnico, sino administrativo”, lamenta López, quien opina que para elaborar este documento se debería contar con el asesoramiento de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, al ser estos los “verdaderos expertos” de este tema. “Si fuese una buena guía no daría lugar a que los ayuntamientos establecieran normativas diferentes”, puntualiza.

Además, el experto también quiere sacar a relucir en su intervención del día 28 de noviembre la diferencia que existe entre el conocido aforo administrativo o urbanístico y el aforo a efectos de seguridad, “ya que su confusión muchas veces da pie a que se generen noticias alarmistas y que criminalizan injustamente al sector del ocio nocturno”

‘Normativas en materia de seguridad que rigen en las diferentes Comunidades Autónomas de España: ¿Falta unificar criterios?’, es el título de la mesa redonda en la que participará el experto en prevención de incendios, Nacho López, en el marco de la 4ª Edición del Congreso Nacional de Ocio Nocturno. En este panel también intervendrán David Bernabé, instructor de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB); Francisco Javier Martín, jefe del Cuerpo de Policía Local de Marbella y Joan Camps, subdirector general de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Generalitat de Catalunya.

100 mejores locales de ocio nocturno del mundo

El 4º Congreso Nacional de Ocio Nocturno (CNON) se celebrará tras finalizar el 9º Congreso Internacional de Ocio Nocturno y después de la Gala de los Golden Moon Awards, en el marco de la cual se dará a conocer la lista de los 100 mejores locales de ocio nocturno del mundo , “The World’s 100 Best Clubs” 2023.

Todos los actos se celebrarán en el Hotel Sofitel Skipper 5* de Barcelona durante los días 27 y 28 de noviembre y las inscripciones se encuentran abiertas a través de este enlace: https://www.nightlifeinternational.org/es/inlv-awards/nightlife-congresos

Cabe recordar que España, con Ibiza al frente, lidera las candidaturas a la lista, con un total de 77 locales nominados, seguida de Estados Unidos con 46 e Italia con 19. Cabe destacar que Ibiza, una vez más y por 6ª edición consecutiva, es el destino que más locales aporta de todo el mundo. Los destinos que le siguen de España son: Barcelona con 15, Madrid con 10, Marbella con 6 y Tenerife con 4 locales nominados.

Además del Golden Moon Award en la categoría de Mejor local de Ocio Nocturno del Mundo, se entregarán 9 estatuillas más en otras categorías y que son las siguientes: Mejor Festival del año, Mejor proyecto colaborativo en materia de seguridad, Mejor Evento de 2023, Mejor acto de Excelencia y de protección de clientes y trabajadores, Mejor Proyecto Innovador, Mejor Grupo Empresarial del Mundo, Local de ocio nocturno más sostenible, Mejor DJ y mejor Artista revelación del año.

La entrega de estos codiciados premios internacionales que este año están inspirados en la figura del artista universal Joan Miró, de la mano del escultor José Piñero y que premiarán a aquellas entidades y personalidades más destacadas del panorama internacional del mundo del ocio nocturno, coincidirá con la entrega de las Estrellas Michelin, ya que ésta se celebrará justo un día después también en la capital de la Comunidad Catalana, posicionando así a la ciudad Condal como el epicentro de la gastronomía mundial y del ocio nocturno en una misma semana.

Tanto los eventos internacionales como el Congreso Nacional cuentan con el patrocinio de la SGAE, AGEDI-AIE, BMAT, Preventia, Caryosa, Avalua, Where You At Ltd., Igualia, Geseme, Bull Group Seguridad, Grupo Of Course, Audiotec, Das Audio, Linkers y Hosteleo y con la colaboración del Ministerio de Turismo, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consell Insular d'Eivissa, Appleton University, Gremi de Restauració de Barcelona, Ayuntamiento de Sant Josep, Ayuntamiento de Sant Antoni, World Association of Chefs Societies y Ayuntamiento de La Nucía.