Un total de 18 clubes ibicencos están nominados a la prestigiosa lista "The World's 100 Best Clubs" 2023, cuyos ganadores se darán a conocer en la Gala de los Golden Moon Awards, en el marco de la novena edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno, que se celebrará junto a la cuarta edición del Congreso Nacional de Ocio los próximos días 27 y 28 de noviembre en Barcelona.

Ibiza es el lugar con más locales nominados a estos prestigiosos galardones de ámbito mundial, certamen en el que participan 373 establecimientos procedentes de 65 países diferentes, de los cuales tan solo uno se proclamará "The World's Best Club" (Mejor local de ocio nocturno del mundo), título que Hï Ibiza ha conseguido alzar en las tres últimas ediciones. Amnesia Ibiza, Blue Marlin Ibiza, Café Mambo Ibiza, Club Chinois, DC10, Destino Ibiza, Eden, Hï Ibiza, Ibiza Rocks, Itaka, Linekers, Lio Ibiza, Nassau Beach Club, O Beach Ibiza, Octan, Pachá Ibiza, Playa Solei e Ushuaïa Ibiza son los locales que optan al reconocimiento al mejor club del mundo, que anualmente hace público la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association).

“Es un orgullo que haya tantos clubes ibicencos nominados a estos galardones. Un total de dieciocho, más que ningún otro año”, ha destacado José Luís Benítez, presidente de International Nightlife Association y vicepresidente de Spain Nightlife, quien ha subrayado que el ocio nocturno “atrae a muchos turistas a la isla”, y que, gracias a ello, “visitan las playas, disfrutan de su gastronomía y se alojan en nuestros hoteles”.

Benítez se ha referido a la profesionalidad del sector en temática de seguridad y sonido, así como las “grandes inversiones” que llevan a cabo grandes empresarios para que su local cuente con la “última tecnología e innovación”. “Hace años que somos número uno del mundo en ocio nocturnos debido a nuestra profesionalidad y, también, a que en una semana en Ibiza puedes ver pinchar a nueve de los diez mejores DJ del mundo”, ha destacado.

España, con Ibiza al frente, lidera las candidaturas a la lista, con un total de 77 locales nominados, seguida de Estados Unidos con 46 e Italia con 19. Cabe destacar que Ibiza, una vez más y por 6ª edición consecutiva, es el destino que más locales aporta de todo el mundo. Los destinos que le siguen de España son: Barcelona con 15, Madrid con 10, Marbella con 6 y Tenerife con 4 locales nominados.

La lista definitiva de este año se determinará en función del número de votos on-line que hayan recibido cada uno de los clubs nominados, así como por la votación de un jurado profesional. El voto popular on-line representará el 50% de la votación final. El porcentaje restante será determinado por un jurado compuesto por expertos del sector que evaluará la evolución de los locales durante este año, en base a criterios como la programación, seguridad, acústica y calidad de servicios, entre otros factores.

Como novedad en esta edición, la International Nightlife Association reconocerá con un premio al mejor DJ del año, al artista revelación y al mejor festival de 2023.

Hï Ibiza, líder de las tres últimas ediciones

En la lista "The World's 100 Best Clubs" 2022, que se dio a conocer en la Gala de los Golden Moon Awards celebrada en Adeje (Tenerife), el primer lugar fue para Hï Ibiza. El local Omnia Las Vegas quedó en segundo lugar, mientras el tercer y cuarto puesto recayó en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Echostage, de Washington D.C, respectivamente.

La Gala de los Golden Moon Awards se celebrará en el marco de la 9ª Edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno, que se celebra junto a la 4ª Edición del Congreso Nacional de Ocio, encuentros que girarán en torno a uno de los pilares principales que marcan la agenda actual de este sector: la seguridad en materia de prevención de incendios. Las inscripciones están abiertas para profesionales del ámbito del ocio de todo el mundo a través de la página web de la International Nightlife Association.

Ambos encuentros cuentan con el patrocinio de SGAE, AGEDI-AIE, BMAT, Preventia, Caryosa, Avalua, Where You At Ltd., Igualia, Geseme, Bull, Grupo Of Course, Audiotec y Das Audio, Linkers, Hosteleo y ASMTRA y la colaboración del Ministerio Industria, Comercio y Turismo, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consell Insular d'Eivissa, Appleton University, Gremi de Restauració de Barcelona, Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia y Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, World Association of Chefs Societies y Ayuntamiento de La Nucía.